رانيا يوسف تقاضي الإعلامي العراقي نزار الفارس بسبب مؤخرتها (فيديو)

الدبور – قالت الممثلة المصرية المثيرة للجدل رانيا يوسف إنها ستحاسب الإعلامي العراقي نزار الفارس الذي أجرى معها اللقاء الذي أثار الجدل لفترة طويلة وتم بثه في ليلة رأس السنة. وذلك بسبب تحويل اللقاء كله عن مؤخرتها.

و استنكر الإعلامي العراقي نزار الفارس البيان الذي أصدرته رانيا يوسف. قائلا إن الفنانة المصرية كانت على علم بكل شيء قبل تسجيل الحلقة. وأضاف أنه سيقاضي الفنانة ويتقدم ببلاغ ضدها بتهمة التشهير.

وفي وقت سابق. تقدمت رانيا يوسف بشكوى في السفارة العراقية بالقاهرة ضد الفارس الذي استضافها في حلقة رأس السنة والتي أدلت خلالها بتصريحات أثارت جدلا واسعا.

بعد أن رفعت دعوة قضائية ضده، نزار الفارس يتوعد رانيا يوسف لكشف المستور بالصوت والصورة. pic.twitter.com/l5LVoPPe5R — Screen Mix (@ScreenMix) February 3, 2021

وقالت رانيا إنها ستحاكم الإعلامي والقناة العراقية التي بثت المقابلة في المحاكم العراقية. وأشارت الممثلة المثيرة للجدل في بيان إلى أن المقابلات المسجلة قد يجري عليها بعض التعديلات من أجل الوصول “للترند” في إشارة إلى اجتزاء مقاطع من المقابلات بغرض إثارة الجدل.

وكانت الفنانة أثارت الجدل مؤخرا بسبب تصريحات لها حول إظهار مفاتنها في مهرجانات السينما، قائلة إن ذلك تفعله كل الفنانات.

وفي لقاء إعلامي مع قناة عراقية، تحدثت رانيا عن إبراز مفاتنها، ما تسبب بإثارة الجدل بشكل واسع عبر شبكات التواصل.

وقالت رانيا يوسف: لما يبقى عندك بيت حلو أظهره. ولما يبقى عندك شغل حلو أظهره. فقال لها المذيع إن بعض الأشياء الحلوة حينما “تتخبى” يكون أجمل.

فردت عليه: من وجهة نظرك. أنما من وجهة نظري لما يبقى عندي حاجة حلوة أوريها للناس كلها. مش قصدي في الجسم لكن في كل حاجة. فقال لها المذيع: والمنتقدين فردت : وأنا مالي اللي مش عاجبه ميتابعنيش. اللي مش عاجبه استايل رانيا ميتابعنيش. وأنا طول عمري تربية مدارس راهبات وبسافر بره وعندي أصحاب أجانب كتير.

فيديو رانيا يوسف المثير للجدل