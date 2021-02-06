شاهد: أرطغرل أدخل أمريكية الإسلام وقالت كلمات ابن عربي أبكتني (فيديو)

الدبور – أرطغرل أدخل أمريكية الإسلام. حيث قالت إنها دخلت الإسلام بعد مشاهدتها وتأثرها بالمسلسل التركي الشهير قيامة ارطغرل. وهو المسلسل الذي حرم الأزهر مشاهدته بناء على توصية من ولي عهد أبوظبي بن زايد وايضا السعودية التي تشن حربا مع تركيا وكل ما يأتي من تركيا. بالرغم أن المسلسل هو الأعلى مشاهدة في السعودية ومصر.

حيث اعتنقت سيدة أمريكية الإسلام على خلفية تأثرها بالمسلسل التركي التاريخي “قيامة أرطغرل”، لتنضم بذلك إلى سلسلة أشخاص سبق أن أعلنوا إسلامهم للسبب ذاته. بينما لا تزال مصر تحرم مشاهدته وكذلك الإمارات والسعودية.

وأعجبت السيدة. التي تبلغ من العمر 60 عاما وتعيش في بلدة صغيرة في ولاية ويسكونسن الأمريكية. بالتعاليم الإسلامية التي نقلتها أحداث المسلسل، الذي يحظى بمتابعة كبيرة من جميع أنحاء العالم. ويدور حول قبيلة تركية أسست الإمبراطورية العثمانية.

وبالنسبة لـ“خديجة”، كما تسمي نفسها الآن. فإن شخصية “ابن عربي”، الذي عمل كمرشد روحي للشخصية الرئيسية في مسلسل “أرطغرل”. هي التي أنارت طريقها إلى الإسلام، وفقا لما أوردته قناة “TRT عربي”.

وقالت السيدة الأمريكية، التي لم تكشف عن اسمها الأصلي: “دفعتني كلمات ابن عربي أحيانا إلى البكاء. كان شخصيتي المفضلة. أخذني العرض، وشاهدت كل المواسم 4 مرات. غالبا ما أتوقف عن اللعب وأبحث عبر الإنترنت عن أشياء تحدثت عنها الشخصيات. لقد بدأت في البحث عن مزيد من المعلومات حول الإسلام والدولة العثمانية”.

وأضافت: “شاهدت المسلسل على قناة TRT العامة على نتفليكس في يوم كنت فيه مستاءة”. وتابعت: “لقد لفت انتباهي ما قاله ابن عربي عن الله والإسلام والسلام والعدل ومساعدة المظلومين”.

شرعت “خديجة” في معرفة المزيد عن الإسلام وقراءة الترجمة الإنجليزية للقرآن الكريم قبل أن تقرر اعتناق الإسلام، وحينها زارت مسجدا محليا، والتقت بالجالية المسلمة هناك، وتدربت على الصلاة، وأخيرا نطقت بالشهادتين.

“خديجة” أم لـ6 أبناء، وترتدي حاليا الحجاب، وتخطط لزيارة تركيا؛ حيث تم تصوير مسلسلها المفضل، وتتطلع لمشاهدة الأماكن التي عاش فيها “أرطغرل” ودُفنت فيها شخصيات المسلسل الحقيقية.

أرطغرل أدخل أمريكية الإسلام