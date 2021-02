عزت العلايلي قبل وفاته بأربعة أيام… ماذا قال عن الموت؟ فيديو إنتشر بشكل واسع

الدبور – مقطع فيديو للفنان المصري الراحل عزت العلايلي تم تسجيله قبل وفاته بأربع أيام تحدث فيه عن الموت. وانتشر بشكل واسع في منصات وسائل التواصل الإجتماعي بعدما تم نشره في بعض وسائل الإعلام المصرية.

وقال عزت العلايلي، في لقاء مع مجلة “روز اليوسف”، عن المرض والموت. إن “الموت ده حاجة إيجابية، ولا شك أنه سيحصل الآن أو فيما بعد.. والموت حق وليس هزار”.

وأوضح الفنان الراحل في اللقاء: “أعوذ بالله هذا قدر.. أنا مؤمن بالله ورسوله وكتابه والحمد لله رب العالمين. وأؤدي نسكي وصلاتي لله رب العالمين. وحجيت بيت الله أكثر من مرة. ومؤمن بقضاء الله وقدره.

الحمد لله مفيش حاجة بعملها نهى الله عنها سبحانه وتعالى أبدا.. أنا ملتزم التزاما ما بعده التزام.. لا أعصى الله سبحانه وتعالى.. محافظ على صلاتى وقيامي وسجودي وركوعي.. ده مهم جدا جدا”.

وتوفي عزت العلايلي، أمس الجمعة، عن 86 عاما، وبعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال المحفورة في ذاكرة محبيه، منها أفلام “المواطن مصري” و”التوت والنبوت” و”الطريق إلى إيلات” وآخر أفلامه “تراب الماس” من إنتاج عام 2018، ومسرحية “أهلا يا بكوات”.

Today is a sad day. Egypt lost one of its greatest greats. So saddened to hear about the passing of the legend Ezzat El Alaili. One of the greatest actors in Egypt and Middle-East history who played so many iconic roles. RIP legend. Your legacy is eternal. #عزت_العلايلي pic.twitter.com/TdMeZahxPU

— Wirjil (@Wirjil) February 5, 2021