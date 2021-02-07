شاهد ماذا فعلت زوجة سعودية مع زوجها بعد أن أكتشفت خيانته لها

الدبور- يقولون الصدفة خير من ألف ميعاد بالنسبة لزوجة سعودية. بالطبع إلا مع حالة رجل سعودي فالصدفة كانت أكبر مصائبه. وأدت إلى ما لا يحمد عقباه من قبل زوجته بعد أن إكتشفت خيانته لها بالصدفة وبطريقة ولا في الأفلام الهندية.

ففي حادثة غريبة. قادت الصدفة زوجة سعودية لاكتشاف قيام زوجها بالزواج عليها في السر دون علمها. وذلك بعد أن حضرت حفلة عشاء لإحدى صديقاتها بجدة.

وأقدمت الزوجة بعد كشف الزواج على تقديم قضية ”فسخ نكاح“ بعد مواجهة زوجها وطلبه منها الرضا بما حدث، لأنه يريد التمسك بها.

وفي التفاصيل كانت الزوجة قد تعرفت خلال حفل العشاء على امرأة. وبعد الحديث معها ”وجدت أن لديها عدة أخوات، من بينهن واحدة تزوجت حديثا“.

وأشارت إلى أن ذلك ”دفعها لاطلاعها على صور الزواج الذي كان منذ 5 أشهر. ما أصاب الزوجة بنوبة ذعر وصدمة، وذلك حينما شاهدت أن زوجها هو العريس“.

وهذه الحادثة ليست الأولى في السعودية وإن كانت الأغرب. ففي فيديو لسعه الدبور قامت زوجة سعودية بكسر يد زوجها وقام بتصويرها ونشر الفيديو للعامة.