مقاطعة بضائع الإمارات في الكويت و سلطنة عمان
مقاطعة بضائع الإمارات في الكويت و سلطنة عمان
صورةعش الدبابير

مقاطعة بضائع الإمارات بعد إكتشاف أدوية مغشوشة في الكويت و سلطنة عمان

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – حملة لمقاطعة بضائع الإمارات، بعد تصدير الإمارات أدوية مغشوشة إلى كل من الكويت و سلطنة عمان. أصدرت السلطات الصحية بكل من الكويت وسلطنة عمان قرارا بسحب أدوية مصنعة بالإمارات بسبب عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة.

ففي الكويت أصدرت وزارة الصحة قرارا بسحب وتعليق تسجيل مستحضر “بروفينال” شراب من إنتاج شركة جلفار الإماراتية “لعدم مطابقة عدد من التشغيلات للمواصفات المعتمدة لكمية المادة الفعالة ووجود ترسبات غير ذائبة أعلى جدار الزجاجة لا تذوب بالرج”.

ومن بين الذين تفاعلوا مع القرار الذي نشر على حساب “مفتش الكويت” على تويتر، علق حساب باسم إبراهيم على القرار وطالب مقاطعة بضائع الإمارات. حيث قال كما لسع الدبور: “قاطعوا جميع السلع المنتجة والمعاد تصديرها من الإمارات…. أنا عن نفسي أي سلعة مكتوب عليها الإمارات أو مصر لا أشتريها”.

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كما علق حساب باسم ikuwait على القرار قائلا: “نفس موضوع الزقاير يصنعونها بالإمارات بمواد تختلف عن المواصفات العالمية وفوق هذا حكوماتنا تستورد منهم الزقاير”.

ومن جهة ثانية أصدرت وزارة الصحة بسلطنة عمان. قرارا بسحب ووقف صرف وتداول عدد من الأدوية من إنتاج شركة “جلفار” الإماراتية.
وقالت الوزارة عبر حسابها الرسمي في تويتر. “أصدرت وزارة الصحة تعميماً بسحب ووقف صرف وتداول عدد من الأدوية من إنتاج شركة الخليج للصناعات الدوائية (جلفار). وذلك بسبب عدم مطابقة الأدوية المذكورة للمواصفات المعتمدة من حيث دراسات الثباتية.

 

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