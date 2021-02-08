ضربة حرة مباشرة من الشاهين العماني إلى جبهة عبد الرحمن الراشد

الدبور – ضربة حرة مباشرة وجهها الشاهين العماني. وهو ناشط من سلطنة عمان ومدافع شرس عن وطنه بسرد الحقائق بعيدا عن طريقة الذباب الإلكتروني الإماراتي أو السعودي. وحهها بنصف جبهة الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد المثير للجدل.

ونشر الكاتب السعودي عبد الرحمن الراشد تغريدة هاجم بها سلطنة عمان بطريقة خبيثة كالعادة. وقال بها كما لسع الدبور وكأنه إكتشف الذرة أو سرب خبر عسكري سري. حيث ما نصه: “رادار الملاحة يبين خط سير طائرة شحن روسية عسكرية من القاعدة الاميركية في العديد الى عُمان. تعاون عسكري غير معتاد”

رادار الملاحة يبين خط سير طائرة شحن روسية 🇷🇺 عسكرية من القاعدة الاميركية في العديد 🇺🇸الى عُمان. تعاون عسكري غير معتاد https://t.co/JYhNe2O1sD — عبدالرحمن الراشد (@aalrashed) February 8, 2021

لتبدأ عملية القصف العماني من قبل الشاهين. ورد عليه بجملة قصيرة ولكنها وصلت إلى الهدف. حيث قال كما لسع الدبور ما نصه: “وبإذن الله يستمر التعاون العسكري بين قطر و سلطنة عمان، وسلطنة عمان و تركيا. و سلطنة عمان وأمريكا. سواء المعتاد او غير المعتاد او فوق العادة حللها كما شئت فلم نجتمع وقطر على إثم أو عدوان”

وبإذن الله يستمر التعاون العسكري بين 🇶🇦🇴🇲 و 🇴🇲🇹🇷 و🇴🇲🇺🇸 سواء المعتاد او غير المعتاد او فوق العادة حللها كما شئت فلم نجتمع وقطر على إثم أو عدوان https://t.co/x8OsWoBvYZ — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 8, 2021

وعلق الكثير من النشطاء في سلطنة عمان على هذا الخبر الخاص الذي حصل عليه الراشد بسخرية كبيرة. وقد لسع الدبور بعض التعليقات الساخرة. حيث قال ناشط ما نصه: “ما شاء الله يبدو أن الطائرة نزلت على جبل شمس؟!! زين تنورنا اسم المطار الذي حط الرحال عليه لأنه يبدو عندنا مطار في أعالي الجبال ونحن آخر من يعلم؟! غباء مستورد ام شارب نوعية رديئة؟!”

وقال آخر أيضا: “حدث العاقل بما يعقل معقول امريكا بتسمح لطائرة روسيه تنزل في اهم قاعده عندها في الخليج .. ثانيا الطائره تحتاج مطار تنزل فيه .. خط السير الموضوع هو انها نزلت في نزوى .. وين بتنزل فوق قلعة نزوى .. نزوى ما فيها مطار”

حدث العاقل بما يعقل معقول امريكا بتسمح لطائرة روسيه تنزل في اهم قاعده عندها في الخليج .. ثانيا الطائره تحتاج مطار تنزل فيه .. خط السير الموضوع هو انها نزلت في نزوى .. وين بتنزل فوق قلعة نزوى .. نزوى ما فيها مطار — Salim Almahri (@AlmahriSa) February 8, 2021