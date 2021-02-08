عراقي يلقى زوجته
عراقي يلقى زوجته صورة من الأرشيف
عش الدبابير

عراقي يلقى زوجته من السيارة وهي مسرعة لأنها رفضت السماح له بالزواج من الثالثة

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – عراقي يلقى زوجته من السيارة وهي مسرعة في الشارع، بعد أن تخلى عن إنسانيته وارتكب جريمة مروعة بحق زوجته. حيث قام برميها خارج السيارة وهي مسرعة بطريقة متوحشة. والسبب لأنه أراد الزواج بالثالثة بكل وقاحة.

حيث توفيت سيدة عراقية في محافظة ذي قار جنوب البلاد. متأثرة بإصابات تعرضت لها إثر قيام زوجها برميها من المركبة التي كان يقودها خلال سيرها بسرعة كبيرة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن الزوجة تعرضت للرمي من السيارة قبل 8 أيام في قضاء ”قلعة سكر“. ما تسبب لها بإصابات بكسور في مختلف أنحاء جسدها ورضوض ونزيف حاد. وتم نقلها إلى المستشفى.

وتقدمت الزوجة أثناء وجودها في المستشفى بشكوى ضد زوجها قبل أن تفارق الحياة الأحد.

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ونقل موقع ”شفق نيوز“ المحلي عن مصدر أمني أن ”الخلاف داخل المركبة كان بسبب رفض الزوجة طلب زوجها الموافقة على الزواج بامرأة ثالثة، حيث إن المجني عليها كانت تعد زوجة ثانية وتحاول منع زوجها من الزواج الجديد“.

وألقت الشرطة القبض على الزوج تمهيدا لعرضه على القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

عراقي يلقي زوجته ليست الأولى

وشهد العراق خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حالات العنف الأسري ضد النساء مثل القتل والحرق والتعنيف الجسدي، وسط مطالبات متصاعدة بتشريع قانون ”مناهضة العنف الأسري“.

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