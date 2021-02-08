معركة حامية الوطيس
معركة حامية الوطيس
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فيديو معركة حامية الوطيس لمشاجرة جماعية لمواطنين في السعودية

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمشاطرة وقعت في بين مجموعة من المواطنين.

الداخلية السعودية وعبر حسابها على سناب شات. نشرت مقطع الفيديو مموها، قائلة في بيان: “تمكنت شرطة منطقة مكة المكرمة من القبض على كافة أطراف قضية مضاربة جماعية في محافظة جدة.

وعددهم 5 مواطنين في العقد الثالث والرابع والخامس من العمر..” في حين تداولت وسائل ومواقع إعلامية مثل “أخبار الوطن” واعادت نشر فيديو بيان الداخلية.

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وتابعت الداخلية السعودي أن المشاجرة وقعت “إثر خلاف مالي نشب بينهم حيث تم ايقافهم جميعا وجاري استكمال إجراءات الاستدلال الأولي وأشعرت النيابة العامة اختصاصا”.

فيديو معركة حامية الوطيس في جدة

من جهتها نشرت إمارة منطقة مكة صورة من فيديو المشاجرة الجماعية المتداول بتعليق قالت فيه: “شرطة منطقة مكة: القبض على (5) مواطنين أثر مشاجرة وقعت في أحد الأحياء السكنية بجدة.. جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة”.

 

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