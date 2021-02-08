شاب سوري ورط فتاة أردنية..
شاب سوري ورط فتاة أردنية.. صورة من الأرشيف
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في الكويت شاهد ماذا فعل شاب سوري مع فتاة أردنية وفر هاربا؟

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – في الكويت وفي جريمة جديدة بطلها شاب سوري مع فتاة أردنية تورطت مع الشاب. وبعدها تركها الشاب تلاقي مصيرها وفر هاربا من الشرطة والعدالة. بعد حادث مروري كشف المستور.

حيث ألقت الأجهزة الأمنية في دولة الكويت القبض على فتاة وافدة، من الجنسية الأردنية. بتهمة تعاطي المخدرات، بعد ضبطها إثر حادث انقلاب مركبة.

وبحسب صحيفة ”الراي“ المحلية. فإن بلاغا ورد عن انقلاب مركبة. ولدى وصول رجال الأمن لموقع البلاغ تبين وجود فتاة داخلها، وبدت في حالة تعاط.

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شاب سوري مع فتاة أردنية

وأضافت الصحيفة أنه بعد إجراء الإسعافات الأولية لها واستفاقتها. قالت إنها كانت برفقة شخص من الجنسية السورية. وتعاطت معه مواد مخدرة. وبعد انقلاب المركبة التي كان يقودها، ترجل من المركبة وتوارى عن الأنظار، وتركها بمفردها لتلاقي مصيرها وحدها.

وتمت إحالة الفتاة إلى مركز الشرطة على ذمة قضية تعاط. فيما تقرر إبعادها عن البلاد. وبعد العثور على أوراق تخص قائد المركبة، تم تعميم بياناته على جميع المنافذ. تمهيدا لضبطه والتحقيق معه.

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