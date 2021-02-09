التحرش في الكويت
التحرش في الكويت
فيديوفيديوعش الدبابير

شاهد بالفيديو كمية التحرش في الكويت ومتحرش يعلق هي عادات وتقاليد

بواسطة وطن الدبور
0

الدبور – في تحقيق صحفي مصور في الكويت إستغرق إعداده فترة طويلة من الوقت. رضد كمية التحرش في الكويت. وهل تأخر الوقت في معالجة هذه الظاهرة التي إنتشرت بالفترة الأخيرة وتوارثتها أجيال متعددة. حتى أن شاب قال إنها عادات وتقاليد لا أكثر عندما سأل لماذا يتحرش بالفتيات.

موقع صحيفة القبس نشر التقرير المخيف الذي أعدته الصحافية الكويتية بيبي الخضري. وتحدثت خلاله عن هذه الظاهرة المقلقة في الكويت.

وتسائلت إنها ربما وصلت لمرحة يصعب فيها معالجتها بعد تطورها بشكل مخيف. بينما طالبت الكثير من الفتيات بقوانين صارمة للتحرش. وقالت سيدة عندما يقبض على المتحرش يكتب تعهد ويخرج في نفس الوقت. نريد قوانين صارمة لتتوقف هذه الظاهرة.

إقرأ أيضا: في السعودية طبيب مصري يتحرش بسعودية وزوجها لم يقصر معه قبل أن تصل الشرطة

يذكر أن ظاهرة التحرش الجنسي اللفظي في الكويت إنتشرت بشكل مقلق. خصوصا بعد تطور التحرش اللفظي إلى تحرش جسدي ولا تفرق مع المتحرش الفتاة متزوجة أم عزباء حامل أم لا محجبة أم منقبة. المهم أن تكون أنثى.

شاهد فيديو التحرش في الكويت

 

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
فيديو

مقطع فيديو فاضح للكويتية روان بن حسين يثير حالة من الغضب في وسائل التواصل

فيديو

شاهد أغرب عملية تحرش في الكويت.. هذا ما حصل مع فتاة كويتية 24 عاما (فيديو)

عش الدبابير

في الكويت شاهد ماذا فعل سوري بفتاة كويتية بعدما أوهمها بأنه كويتي واستدرجها لفخه

الصورة أحلى

الكويت: خطف فتاة عربية مراهقة 15 عاما أمام البقالة في الفروانية والإعتداء عليها جنسيا

الصورة أحلى

فتاة كويتية دفعت مبلغ 137 ألف دولار للزواج من هذا الشاب ولكن هذا ما حصل؟

فيديو

سارة الكندري بعد الحكم بسجنها بسبب فيديو فاضح تتحدى وتنشر فيديو جديد من الشاليه

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.