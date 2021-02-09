شاهد بالفيديو كمية التحرش في الكويت ومتحرش يعلق هي عادات وتقاليد

الدبور – في تحقيق صحفي مصور في الكويت إستغرق إعداده فترة طويلة من الوقت. رضد كمية التحرش في الكويت. وهل تأخر الوقت في معالجة هذه الظاهرة التي إنتشرت بالفترة الأخيرة وتوارثتها أجيال متعددة. حتى أن شاب قال إنها عادات وتقاليد لا أكثر عندما سأل لماذا يتحرش بالفتيات.

موقع صحيفة القبس نشر التقرير المخيف الذي أعدته الصحافية الكويتية بيبي الخضري. وتحدثت خلاله عن هذه الظاهرة المقلقة في الكويت.

وتسائلت إنها ربما وصلت لمرحة يصعب فيها معالجتها بعد تطورها بشكل مخيف. بينما طالبت الكثير من الفتيات بقوانين صارمة للتحرش. وقالت سيدة عندما يقبض على المتحرش يكتب تعهد ويخرج في نفس الوقت. نريد قوانين صارمة لتتوقف هذه الظاهرة.

يذكر أن ظاهرة التحرش الجنسي اللفظي في الكويت إنتشرت بشكل مقلق. خصوصا بعد تطور التحرش اللفظي إلى تحرش جسدي ولا تفرق مع المتحرش الفتاة متزوجة أم عزباء حامل أم لا محجبة أم منقبة. المهم أن تكون أنثى.

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