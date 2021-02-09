فتاة سعودية تتحرش بأختها وتنشر الفيديو بكل فخر
فتاة سعودية تتحرش بأختها وتنشر الفيديو بكل فخر
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فتاة سعودية انجل تتحرش بأختها بطريقة مقرفة وتوثق التحرش بكل فخر بالفيديو

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – فتاة سعودية تحرشت بأختها ووثقت تلك الحادثة وبكل فخر بمقطع فيديو نشرته عبر تطبيق “تيك توك”  للعامة. مما أدى لتبادل الفيديو بشكل واسع حتى وصل المقطع بيد السلطات بعد حملة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي للقبض عليها فورا.

وكان مغردون في موقع ”تويتر“ قد طالبوا عبر هاشتاغ #اقبضو_على_المتحرشه_انجل بسرعة التحرك لإنقاذ طفلة من إساءات أختها. بعد أن عمدت أختها إلى تصويرها في ”تيك توك“ وهي تتحرش بها. فيما كانت الطفلة تتوسلها وهي تبكي لتدعها وشأنها.

كما طالبوا بإحالة الفتاة المسيئة إلى النيابة العامة، وإيقاع أقصى عقوبة بحقها وحق ذويها.

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وأكد مركز بلاغات العنف الأسري في السعودية عبر حسابه في موقع التواصل ”تويتر“. اليوم الأربعاء، اتخاذه الإجراءات اللازمة بشأن مقطع فيديو يرصد تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها.

وأوضح المركز في تغريدته أنه ”إشارة إلى ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول تعرض طفلة للإساءة من قبل أختها. نوضح أنه تم رصد الحالة وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص“.

الفيديو المؤلم إنتشر بشكل واسع وتم تغطية وجه الطفلة المسكينة الضحية وإظهار شكل فتاة سعودية متحرشة بأختها. والمصيبة هي المفاخرة بهذا العمل وتصويره ونشره عبر تطبيق تيك توك الشهير. التطبيق الذي أظهر الأمراض التي تعاني منها المجتمعات وخاصة في السعودية.

شاهد مقطع الفيديو فتاة سعودية تتحرش المؤلم

 

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