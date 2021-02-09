في السعودية طبيب مصري يتحرش بسعودية وزوجها لم يقصر معه قبل أن تصل الشرطة

الدبور – ألقت الشرطة السعودية في مكة المكرمة القبض على طبيب مصري بتهمة التحرش بسيدة سعودية بوجود زوجها خارج العيادة. حيث إتهمته بالتحرش الجنسي بها أثناء الكشف عليها كما إدعت.

وتحقق السلطات بالادعاء العام بمكة المكرمة مع طبيب مصري الذي يعمل في أحد المستوصفات الخاصة. إثر اتهامه بالتحرش بمواطنة أثناء الكشف عليها.

ما دفع زوجها وبدون تفكير للاشتباك معه وضربه شربا مبرحا ولم يقصر بالضرب. قبل حضور الدوريات الأمنية للمستوصف.

وذكر تقرير ”أن الدوريات الأمنية بمكة المكرمة تلقت بلاغاً عن اشتباك بين مواطن سعودي وطبيب في مستوصف خاص بحي البحيرات.

وعلى ضوء البلاغ تم ضبط الطبيب والمواطن والفصل بينهما، وجرى إعداد محضر ضبط دعوى، قدمها المواطن، يتهم فيها الطبيب بأنه قام أثناء الكشف بالتحرش بزوجته“.