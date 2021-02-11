إيدي كوهين يتحدث عن تطبيع سلطنة عمان وقطر والشاهين العماني: احتفلوا بدبي!

الدبور – إيدي كوهين رجل المخابرات بزي الإعلام وكلاكيت المرة العاشرة يعلن عن الدول التي طبعت مع دولة الإحتلال الإسرائيلي. ولكن هذه المرة لم يقل أن سلطنة عمان ستطبع قريبا أو غدا أو قبل رحيل ترامب كما كان يردد في كل مرة.

بل أكد بتغريدة جديدة ليحفظ ماء تبقى من ماء وجهه أن هناك دولا تطبع علنا ودول تطبع بالسر مع الإحتلال. وذكر الدول الخليجية التي تبطع علنا ومنها الإمارات والبحرين وسلطنة عمان وقطر.

حيث قال بتغريدته التي لسعها الدبور ما نصه: “مجلس التعاون الخليجي 4 دول فيه مطبعة علنياً و 2 سرياً العلني الإمارات البحرين سلطنة عُمان قطر. باقي السري 2 فهمكم كفاية. هذا المجلس اقرب لنا وداً و حباً و كرامة من الإتحاد الأوروبي..تأكدوا من ذلك”

وجاءت تغريدة إيدي كوهين بعد تصريح لوزير خارجية سلطنة عمان فهمها من إعتاد على تناول السياسة مع الحشيش كما قال الشاهين العماني/ على إنها موافقة على التطبيع مع الإحتلال. حيث قال وزير الخارجية العماني: “راضون عن مستوى العلاقات والحوار حالياً مع إسرائيل” وأكد توجه السلطنة الثابت وهو إقامة الدولة الفلسطينية الكاملة والمستقلة.

مجلس التعاون الخليجي 4 دول فيه مطبعة علنياً و 2 سرياً العلني الإمارات 🇦🇪 البحرين 🇧🇭 سلطنة عُمان 🇴🇲 قطر 🇶🇦 باقي السري 2 فهمكم كفاية هذا المجلس اقرب لنا وداً و حباً و كرامة من الإتحاد الأوروبي 🇪🇺 تأكدوا من ذلك .. 😉👌🏻 https://t.co/JI10W8VPRO — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 11, 2021

الشاهين العماني و إيدي كوهين الكذاب الأشر

ورد الشاهين العماني على تغريدة كوهين بدرس مبسط في السياسة العمانية. حيث قال له في سلسلة تغريدات لسعها الدبور ما نصه: “سبق وأن تحدثنا أن بلاغة البيانات الدبلوماسية العمانية الرسمية تحتاج الى قوة إدراك وسرعة بديهة وحسن منطق لفهمها واستيعاب المغزى منها وهي صعبة نوعاً ما على من تعود على تناول السياسة مع الكحول أو الحشيش او فوق أرصفة الشوارع والمقاهي الرخيصة”

وأضاف أيضا مذكرا كوهين بما نشره بالسابق ما نصه: “ثانياً كيف يدعي ايدي كوهين زوراً ان عمان مطبعة علناً. وهو من كذب بشأن ذلك عدة مرات سابقاً مع الكاذبين. غداً عمان ستطبع ثم اصبح بعد غد ثم اصبح خلال اسبوعين ثم أصبح قريبا ثم اصبح قبل الانتخابات ثم بعدها ثم اصبح قبل مغادرة ترامب ثم بعدها. الان اصبح منذ ١٩٩٦؟”

ثانياً 👈🏻 كيف يدعي ايدي كوهين زوراً ان عمان مطبعة علناً وهو من كذب بشأن ذلك عدة مرات سابقاً مع الكاذبين

غداً عمان ستطبع

ثم اصبح بعد غد

ثم اصبح خلال اسبوعين

ثم أصبح قريبا

ثم اصبح قبل الانتخابات

ثم بعدها

ثم اصبح قبل مغادرة ترامب

ثم بعدها

الان اصبح منذ ١٩٩٦؟ pic.twitter.com/4E0p0Fmc6D — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 12, 2021

وختم تغريداته بموقف سلطنة عمان الثابت من القضية الفلسطينية لعل وعسى أن تصل لفهم البعض. وقال ما نصه: “فما صدق التغريدة سوى السكارى والحشاشين ومن يسبح في فلكهم. القضية الفلسطينية قضية شرف لا يقبل المتاجرة. وموقف السلطنة منها ثابت ولا يقبل المساومة. فعودوا من حيث أتيتم او اذهبوا فاحتفلوا في دبي”

فما صدق التغريدة سوى السكارى والحشاشين ومن يسبح في فلكهم القضية الفلسطينية قضية شرف لا يقبل المتاجرة

وموقف السلطنة منها ثابت ولا يقبل المساومة

فعودوا من حيث أتيتم او اذهبوا فاحتفلوا في دبي pic.twitter.com/v3Gbi3rKdU — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 12, 2021