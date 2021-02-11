بسمة الكويتية
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بسمة الكويتية اعتناقي اليهودية ليس لأجل الجنسية أقسم بالله العظيم إني صادقة!

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – بسمة الكويتية هكذا تعرف عن نفسها فنيا وهي ابتسام حميد، التي انشغل بها الإعلام الكويتي ووسائل التواصل الإجتماعي بعد إرتدادها عن الدين الإسلامي وإعلانها إعتناق اليهودية. خرجت مجددا بعدما نشر الدبور عن إعتناقها اليهودية بحثا عن أي جنسية بعد رفض الكويت إعطاءها الجنسية. تنفي ما نشر عنها.

رفض دولة الكويت إصدار جواز سفر لها جلعها تغير دينها وايضا تهاجم العائلة الحاكمة وليس الحكومة على كم الظلم الذي تعرضت له في الكويت التي بالأساس كانت سبب شهرتها.

و نفت ابتسام حميد، المعروفة فنيًا باسم ”بسمة الكويتية“، أن يكون السبب وراء تركها للإسلام واعتناقها الديانة اليهودية. الحصول على الجنسية الأمريكية. وذلك في أول تعليق لها بعد اتخاذها ذلك القرار المثير للجدل بين الجمهور.

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جاء هذا خلال محادثة نصية عبر واتساب مع صحيفة ”جريدتكم“ الكويتية. وقالت بسمة وهي تتحدث من الولايات المتحدة. إن تحولها إلى الديانة اليهودية لم يكن بهدف الحصول على الجنسية الأمريكية.

وأكدت لصحفي في الصحيفة يدعى أحمد أنها ”مقتنعة باليهودية“.

وحول ردود الأفعال عن تصريحاتها الأخيرة. قالت ”بسمة الكويتية“ إنها ”كانت متوقعة وقناعة الناس لا تهمني ما دمت مقتنعة“.

وكانت ”بسمة“ قد ظهرت في مقطع فيديو قالت فيه: إنها تعلن ترك الإسلام واعتناق الديانة اليهودية. ما أثار جدلا واسعا في الكويت والدول العربية.

ونقلت ”جريدتكم“ الكويتية المحلية عن مصدر أمني قوله: إن الفنانة بسمة ”عراقية الجنسية“. وإنها من مواليد الكويت، مشيرا إلى أن والدتها كويتية لكنها لا تقيم حاليا في البلد الخليجي. وأنها غادرت منذ فترة غير قصيرة.

بسمة الكويتية

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