عائلة لجين الهذلول تشكر سمو الرئيس الشيخ بايدن الذي أمر بإطلاق سراحها (فيديو)

الدبور – عائلة لجين الهذلول الناشطة السعودية توجهت بالشكر للرئيس الأمريكي سمو الشيخ بايدن لأنه هو من امر السعودية وبن سلمان الإفراج عن ابنتهم المعتقلة منذ ثلاث سنوات لجين الهذلول.

وأكدت عائلة الناشطة السعودية البارزة لجين الهذلول، أن فوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية الأمريكية ساعد في إطلاق سراحها بعدما أمضت نحو ثلاث سنوات في السجن، محذرة من أن قضيتها لم تنته بعد.

وأطلق سراح الهذلول (31 عاما) الأربعاء، وكانت اعتقلت مع ناشطات حقوقيات أخريات ضمن حملة اعتقالات في أيار/مايو 2018، قبل أسابيع قليلة من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة في السعودية، الأمر الذي كانت تطالب به الناشطة بإلحاح، ما أثار ردود فعل دولية منددة.

وقالت شقيقتها علياء الهذلول في مؤتمر صحافي افتراضي “سأقول شكرا للرئيس (الأمريكي) لأنك ساعدت في إطلاق سراح شقيقتي”.

وأوضحت “تم سجن لجين خلال الإدارة السابقة والإفراج عنها بعد أيام من وصول بايدن إلى الحكم”، مشيرة إلى أن وصول بايدن “ساعد وساهم كثيرا في إطلاق سراح” لجين.

وقالت إن لجين “عاقدة العزم تماما على استخدام كل الوسائل الموجودة في إطار القانون بالمملكة لاستنفاد كل الإمكانيات من أجل نيل حقوقها”، مضيفة أن لجين حاليا في منزل العائلة وأن الأسرة تشعر بسعادة غامرة للم شملها معهم.

وقالت شقيقة لجين الأخرى لينا في المؤتمر الصحافي “ما نريده الآن هو عدالة حقيقية. أن تصبح لجين حرة تماما بدون شروط”. وأضافت أن شقيقتها عاقدة العزم على مقاومة منعها من السفر وأن والديهم ممنوعان أيضا من مغادرة المملكة.

Loujain al-Hathloul: Saudi activist's family thanks Biden after release from jail#FreeLoujain #StandWithSaudiHeroes https://t.co/hcSoW9Yiwc — Lina Alhathloul لينا الهذلول (@LinaAlhathloul) February 11, 2021

ويأتي خروجها من السجن بعد تعهد الرئيس الأمريكي جو بايدن بالتدقيق في سجل حقوق الإنسان في المملكة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز ونجله ولي العهد الأمير محمد الذي يُنظر إليه على أنّه الحاكم الفعلي.

وبعدما حظيت المملكة بدعم مطلق من قبل الرئيس السابق دونالد ترامب، فإنّه من المتوقّع أن يدفع بايدن المملكة نحو الإفراج عن السجناء من حاملي الجنسيتين الأمريكية والسعودية ونشطاء وأفراد من العائلة الحاكمة، سجن الكثير منهم من دون أي تهم رسمية.

والأربعاء، رحّب بايدن بالإفراج عن الناشطة السعودية التي قال إنها “مدافعة قوية عن حقوق المرأة، وإطلاق سراحها من السجن هو الأمر الصائب الذي ينبغي القيام به”.

وجاء موقف الرئيس الأمريكي بعيد تأكيد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس أنّ “إطلاق سراحها تطور مرحب به للغاية”.

وفي نهاية كانون الأول/ديسمبر الماضي، أمرت محكمة في الرياض بسجن الهذلول لخمس سنوات وثمانية أشهر بعدما دانتها بتهمة التحريض على تغيير النظام و”خدمة أطراف خارجية”، وأرفقت الحكم بوقف تنفيذه لمدة سنتين وعشرة أشهر، ما عجّل الافراج عنها.

كذلك قرّرت المحكمة منع لجين من السفر لمدة خمس سنوات، بحسب أسرتها. وأطلق شقيق لجين وشقيقاتها حملة كبيرة للإفراج عنها خارج البلاد.