ممرضة سعودية ترقص في المسجد في زمن الترفيه
ممرضة سعودية ترقص في المسجد في زمن الترفيه
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ممرضة سعودية ترقص في المسجد في زمن الترفيه.. مقطع فيديو أثار ضجة واسعة

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – ممرضة سعودية أثارت ضجة واسعة على منصات وسائل التواصل الإجتماعي بعد ظهورها بمقطع فيديو من داخل مسجد وهي ترقص في المنبر بطريقة مستفزة ووقحة في مكان الإمام.

فبفضل السعودية الجديدة وغزوة بن سلمان الترفيهية زادت السخرية من الدين وزاد الرقص في السعودية الجديدة بدون حدود للترفيه الذي أراده ولي عهد السعودية في رؤيته لتدمير ما تبقى من بلاد الحرمين.

ونشر حساب مجتهد فيديو السعودي المقطع المستفز وكتب تغريدة لسعها الدبور جاء فيها ما نصه:

“مقطع مستفز من ممرضة سعودية ترقص بالمصلى في مدينة الخبر وهي تعمل في إحدى المستشفيات الأهلية. فكيف تستأمن هذه الممرضة على أرواح المرضى من المسلمين؟ وهذا من انجازات هيئة الترفيه التي تستفز الناس حفلات غنائية وموسيقي..”

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المقطع تم تداوله بشكل واسع عبر وسائل التواصل الإجتماعي. وأثار مقطع الفيديو غضب الكثير من النشطاء الذين علقوا عليه. حيث قالت الناشطة السعودية المعروفة علياء أبوتايه الحوطي كما لسع الدبور ما نصه:

“بركات الانفتاح والانشكاح والانبطاح لنظام مبس، وفرط خادم الحرمين بهما وبكل ماهو مقدس بل وعمداً إهانة الإسلام “من دخول يهودي للمدينه تحت حماية مبس ،ومن ثم صعود مبس على سطح الكعبة قبلة المسلمين، الى ساقطه ترقص في المسجد ياكفره! إنتظروا سخط من الله على الصامت والمشارك والداعم لمبس!”

وقالت الإعلامية التي تغرد تحت اسم بنت الشيخ ما نصه: “إذا كان رب البيت بالدف ضارباً فشيمة أهل البيت كلهم الرقص”

 

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