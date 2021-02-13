سعودي يصفع حارس أمن بمكة المكرمة في السعودية الجديدة (فيديو)

الدبور – سعودي في السعودية الجديدة صفع رجل أمن في مدينة الرسول عليه الصلاة والسلام مكة المكرمة. في مقطع فيديو إنتشر على وسائل التواصل الإجتماعي.

وألقت أجهزة الأمن السعودية، السبت، القبض على مواطن سعودي اعتدى على حارس أمن في أحد المجمعات التجارية الواقعة بمنطقة مكة المكرمة.

وصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، الرائد “محمد الغامدي”. بأنه “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل لحارس أمن أحد المجمعات التجارية، يشكو من قيام شخص بالتعدي عليه عند منعه من دخول المجمع التجاري بسبب عدم تحميله تطبيق توكلنا.

فقد تمكنت الجهات الأمنية، من تحديد هويته، والقبض عليه”. وفق ما نقلته صحيفة “سبق” الإلكترونية.

وجاء التحرك السريع من السلطات بعد أن أثارت الحادثة غضبا على مواقع التواصل، حيث صفع المواطن المعتدي حارس الأمن على وجهه بقوة، وحاول استكمال الاعتداء عليه، رغم تدخل زوجة المواطن لتهدئته أمام أطفاله الذين كانوا يراقبون المشهد.

شاهد سعودي يصفع رجل أمن لأنه منعه من الترفيه

شاهد.. مواطن يصفع حارس أمن بقوة ويعتدي عليه لرفض إدخاله أحد الأسواق بالمملكة https://t.co/ERu2aPjI2M pic.twitter.com/AAuqmn7ywK — صحيفة المرصد (@marsdnews24) February 13, 2021

وأثار مقطع الفيديو حالة من الغضب في السعودية. خصوصا أن هذه الحادثة تكررت كثيرا وأن رجال الأمن في المجمعات التجارية لطالما تعرضوا للاعتداء خصوصا إن كانوا من الوافدين.

وعلق أحد النشطاء بقوله: “طالما أن حراس الأمن في هذه الجائحة من ضمن المهام المضافة لهم هو التاكد من ((الحالة الصحية)) للمواطنين او المقيمين قبل دخولهم اي مكان. فالمفروض عند الاعتداء عليهم تطبيق ((نفس العقوبات)) التي تنطبق على من يعتدي على الممارسين الصحيين. وذلك لحفظ حقوقهم وانسانيتهم .”

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طالما أن حراس الأمن في هذه الجائحة من ضمن المهام المضافة لهم هو التاكد من ((الحالة الصحية)) للمواطنين او المقيمين قبل دخولهم اي مكان ، فالمفروض عند الاعتداء عليهم تطبيق ((نفس العقوبات)) التي تنطبق على من يعتدي على الممارسين الصحيين وذلك لحفظ حقوقهم وانسانيتهم . pic.twitter.com/X78GiycgDx — 🇸🇦 عادل الجحدلي 🇸🇦 (@AdelAljahdali) February 13, 2021