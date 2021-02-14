الكويت ضبط مخنث بـملابس نسائية ومكياج صارخ في الشارع..

الدبور – في الكويت ألقت الشرطة الكويتية القبض على شاب مخنث بملابس نسائية ومكياج صارخ في مكان عام بتهمة التشبة بالجنس الآخر. وهي جريمة في الكويت يعاقب عليها القانون. حيث يمنع أي جنس من التشبه بالجنس الآخر بهذه الطريقة الفاضحة في الأماكت العامة.

وذكرت صحيفة الأنباء المحلية أن «رجال الأمن طلبوا هوية فتاة فأخرجت هوية شاب، فأحالوا الشاب على حالته إلى جهات الاختصاص بتهمة التشبه بالجنس الآخر».

وقال مصدر أمني إن إحدى دوريات في منطقة سلوى. اشتبه رجالها في فتاة داخل مركبة أمريكية حيث لاحظ رجال الأمن ارتباك الفتاة.

أضاف: «قام رجال الدورية بالطلب من قائدة المركبة التوقف. وبعد مراوغة اضطرت للتوقف ولدى طلب هويتها صدم رجال الأمن بإخراج المتشبه بطاقة مدنية لشاب من مواليد 1995. وحينما سئلت عن هويتها قالت: إن الهوية التي بحوزتها تخصها».

وتبين لرجال الأمن أن الشاب يرتدي ملابس نسائية كاملة. وأنه كذلك كان يضع مكياجا صارخا، حسب الصحيفة.