شاب أردني نشر صورا إباحية مفبركة لقاصر و لكن هذا ما حصل!

الدبور – شاب أردني وصلت به الوقاحة و النذالة والوحشية لنشر صورا إباحية مفبركة لقاصر في الأردن عبر وسائل التواصل الإجتماعي. حصل بعدها خلافات كبيرة بين الشاب ووالد القاصر. ووصل إلى ما لا يحمد عقباه وما لم يتوقعه من أهل القاصر.

حيث قال بيان للأمن العام، الثلاثاء. كشف فيه عن تفاصيل العثور على شاب متعرض للضرب الشديد في أحد المنازل بمدينة الزرقاء يوم 13 من الشهر الجاري.

”ورد بلاغ لمديرية شرطة الزرقاء بوجود شخص داخل أحد المنازل تعرض للضرب من قبل أصحاب ذلك المنزل. حيث تم التحرك للمكان وإسعاف الشخص للمستشفى (وهو الآن بحالة متوسطة بعد تلقي العلاج). وإلقاء القبض على المعتديين وهما أب وابنه الحدث“.

وأضاف البيان أن التحقيقات أشارت إلى وجود خلاف سابق بين الطرفين إثر قيام المعتدى عليه بنشر صورا إباحية مفبركة وغير لائقة للحدث عبر الشبكة العنكبوتية. حيث قام على إثرها باستدراجه لمنزله والاعتداء عليه بالضرب هو ووالده.

وجرى تحويل القضية للقضاء وتوقيف الأب والحدث على ذمة القضية عن تهم الإيذاء بالاشتراك والخطف.