عبد الله النفيسي: لينتبه الغنم.. والشاهين العماني يشرح عن دور إماراتي خبيث

الدبور – علق الكاتب والمفكر الكويتي المعروف الدكتور عبد الله النفيسي، على ما تم إعلانه من قبل الإحتلال الإسرائيلي من قلب الإمارات. عن تأسيس ما يسمى رابطة للجالية اليهودية في دول الخليج. وبالطبع مقرها دولة الإمارات التي تسعى لتثبيت نظرية وجود جالية يهودية كبيرة في منطقة الخليج لهدف خبيث. وحذر المفكر الكويتي من هذه الخطوة الخبيثة والخطرة على دول الخليج.

حيث قال الدكتور عبد الله النفيسي بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “ليس هناك ( جاليات يهودية في الخليج Jewish Communities) وهم يعلمون ذلك. ولكن ( تسويق marketing) هذا المصطلح واستقراره في الوجدان الإعلامي الخليجي يمهّد لتدخلاتهم المستقبلية في الخليج فلينتبه الغنم .”

ليس هناك ( جاليات يهودية في الخليج Jewish Communities) وهم يعلمون ذلك. ولكن ( تسويق marketing) هذا المصطلح واستقراره في الوجدان الإعلامي الخليجي يمهّد لتدخلاتهم المستقبلية في الخليج فلينتبه الغنم . — د. عبدالله النفيسي (@DrAlnefisi) February 16, 2021

وكانت صفحة “إسرائيل في الخليج” التي أسست قبل تطبيع الإمارات تمهيدا لعملية تطبيع شاملة مع دول الخليج، قد نشرت خبر تأسيس ما يسمى “رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية”. وأشارت إنه الرابطة هي للدول الخليجية ال 6 حسب قول الصفحة. وجاءت الرابطة بدعم إماراتي ومركزها في أبوظبي.

وقال الصفحة التي تتبع وزارة الخاريجة الإسرائيلية بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “الإعلان عن تأسيس “رابطة المجتمعات اليهودية الخليجية” في الدول الخليجية الـ6. ستضم المنظمة الجديدة وهي الأولى من نوعها، يهودًا من الإمارات والبحرين وعمان والسعودية وقطر والكويت. وأعلنت الرابطة: “نحن ملتزمون بنمو وازدهار الحياة اليهودية في دول الخليج””

ليعلق الشاهين العماني المغرد الشرس أيضا على هذه التغريدة المشبوهه. وقال كما لسع الدبور بسلسلة تغريدات ليوضح عن هدف هذه الرابطة الخبيث وهدف من يمولها. حيث قال ما نصه:

“صباح الخير جميعا. في ما يسمى بالروابط وجمعيات الصداقة بين دول الخليج وكيان الاحتلال. نلفت عنايتكم ان انشاء مثل هذه الحسابات: عن طريق شركات علاقات عامة بدولة خليجية (الطرف المستفيد). يتم تمويلها من اجهزة مخابرات الطرف المستفيد. أهدافها سياسية وليست دينية على الاطلاق.”

🔴تنويه🔴

صباح الخير جميعا

في ما يسمى بالروابط وجمعيات الصداقة بين دول الخليج وكيان الاحتلال نلفت عنايتكم ان انشاء مثل هذه الحسابات:

👈🏻عن طريق شركات علاقات عامة بدولة خليجية (الطرف المستفيد) 👈🏻يتم تمويلها من اجهزة مخابرات الطرف المستفيد 👈🏻 أهدافها سياسية وليست دينية على الاطلاق https://t.co/fZugo3IU4o — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) February 16, 2021

وأضاف بتغريدة ثانية أيضا: “تهدف الى خلق رأي عام متقبل للتطبيع بدول خليجية. وواقع التطبيع بدول خليجية أخرى تسعى لتحديد وجذب الحسابات الخليجية المتصهينة ودعمها او ابتزازها. لترويج الفكرة على المدى البعيد تسعى لايجاد فكر جماعي بأن التطبيع موجود ولا يجدي النقاش حوله. سيزداد نشاطها خلال الفترة القادمة.”

وعلق الناشط طلال العامري على تغريدة الشاهين العماني بقوله: “خباثتهم لن تنطلي على شعب واع ومدرك لحجم الخطر الذي يمكن أن تتسبب به مثل هكذا حيل ووسائل … وصلنا لمرحلة من الوعي والإدراك والقناعة في ذات الوقت أنهم يعملون ليل نهار لتحقيق مآربهم ولكن هيهات هيهات ..”

خباثتهم لن تنطلي على شعب واع ومدرك لحجم الخطر الذي يمكن أن تتسبب به مثل هكذا حيل ووسائل …

وصلنا لمرحلة من الوعي والإدراك والقناعة في ذات الوقت أنهم يعملون ليل نهار لتحقيق مآربهم ولكن هيهات هيهات … — 🇴🇲🌟 طلال العامري🌟🇴🇲 (@talalalmor) February 16, 2021