في الكويت أفلام إباحية لنجمة”سوشيال” مع زوجها نشرتهم لجمع متابعين وهذا قرار المحكمة

الدبور – في الكويت أفلام إباحية لنجمة”سوشيال” لها مع زوجها نشرتهم بدون علمه. لتجمع إعجابات ومتابعين أكثر على حسابها على مواقع التواصل الإجتماعي. ولكن ذهبت الأمور عكس ما تمنت عندما وصلت الأفلام الإباحية للسلطات الكويتية.

فقد قضت محكمة الجنايات الكويتية بسجن صاحبة موقع ”عالم حواء“ وصديقها لمدة 5 أعوام مع الشغل والنفاذ. وتغريم كل منهما 5000 دينار (16600 دولار) بتهمة نشر أفلام إباحية لها مع زوجها دون علمه. وأفلام أخرى لها بمساعدة صديقها.

وأسندت النيابة العامة للمتهمة وصديقها تهمة نشر وإرسال صور ومقاطع فيديو مخلة بالآداب العامة (أفلام إباحية) إلى أشخاص آخرين منذ عام 2019، حتى أواخر تشرين الأول/ أكتوبر 2020. وفقاً لصحيفة ”الراي“ المحلية.

وأقرت المتهمة خلال التحقيق معها بتصوير زوجها دون علمه. وعمل أكثر من فيديو له ثم قامت بمساعدة وتحريض صديقها بنشر تلك الأفلام في الموقع الموجود على سناب شات لزيادة عدد المتابعين.

الكويت أفلام إباحية لجمع متابعين

وكانت إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية قد ضبطت المتهمة في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. بتهمة ارتكاب تجاوزات جنسية والتحريض عليها.

وشن قطاع الأمن الجنائي خلال الأشهر الماضية حملة ضد المشاهير الذين ينشرون مقاطع وصورا مخلة بالآداب. وسط تعهد رسمي باتخاذ إجراءات قانونية بحق المخالفين.

وتم إثر هذه الحملة ضبط عدد من المشاهير. حيث تم حجز بعضهم وإبعاد آخرين ومنهم الفاشينيستا اللبنانية سازديل ونجم مواقع التواصل الاجتماعي الإيراني شهاب مرتضى غفوري، الشهير بشهاب ملح إنستغرام.