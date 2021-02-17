محمد عساف
محمد عساف
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محمد عساف يترك دبي ويحطّ رحاله في بيروت وهذا السبب.. (فيديو)

بواسطة وطن الدبور
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الدبور – محمد عساف الفنان الفلسطيني الذي فاز ببرنامج محبوب العرب واشتهر بشكل كبير بفترة قصيرة. والمقيم منذ فوزه في الإمارات وتزوج فيها. ترك دبي مدينة الدعارة وحط رحاله مؤخرا في بيروت في لبنان.

حيث وصل محبوب العرب النجم الفلسطيني محمد عساف إلى بيروت من أجل تصوير حلقة تلفزيونية لأحد البرامج الغنائية ستعرض قريباً. ولم تتضح حتى الساعة تفاصيل أخرى عن البرنامج والمدة التي سيمضيها عساف في العاصمة اللبنانية.

وما إن كان سيعود إلى دبي أم لا. خصوصا مع إنتشار إشاعات كثيرة عن ضغوط يتعرض لها من الجانبين الإماراتي وجمهوره لمغادرة دبي إن أجبر على دعم التطبيع أو الغناء في حفلات التطبيع.

إلى ذلك. لا تزال أغنية “مرايتك” التي خصّ بها عساف محبّيه في عيد الحب تحظى بالأصداء الإيجابية وتُحقق نجاحاً باهراً عبر قناة شركة “بلاتينوم ريكوردز” الرسمية على يوتيوب.

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إذ تجاوزت في مهلة قصيرة لا تتعدى الأربعة أيام أكثر من مليون مشاهدة. والأغنية هي باللهجة العراقية من كلمات الشاعر رامي العبودي وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي.

محمد عساف وعيد الحب

وأحيى عساف عيد الحب يوم الأحد الماضي عبر حسابه الخاص على تطبيق “تيك توك” وقدّم فيه مجموعة من أغانيه التي يعشقها جمهوره العريض.

وكانت أنباء قد إنتشرت عن تعرض الفنان الفلسطيني لضغوط كبيرة من قبل السلطات في الإمارات لدعم عملية التطبيع. ولكنه إكتفى بعد التحدث عنها لا إيجابا ولا سلبا. ولم يصدر منه أي تصريح يدين عملية تطبيع الإمارات التي يقيم بها مع الكيان التي يحتل أرضه.

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