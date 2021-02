الملكة نور تعلق على فضيحة بن راشد وتسأل أين الأميرة المفقودة الشيخة شمسة (فيديو)

الدبور – الملكة نور علقت على الموضوع الذي يشغل الإعلام الغربي وهو الفيديو الذي نشرته ابنة حاكم دبي السادي بن راشد الذي هربت منه زوجته الأميرة هيا بنت الحسين مع أولادها بعدما شاهدت ماذا فعل ببناته وكادت أن تكون شركية في الجريمة.

حيث طلبت الملكة نور معلومات عن أميرة دبي المفقودة الشيخة شمسة آل مكتوم بعد نشر تقارير تحدثت عن احتجاز شقيقتها الصغرى لطيفة كرهينة على يد والدها السادي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

وسألت الملكة الأردنية نور الحسين. والتي تعمل في مجلس مفوضي اللجنة الدولية للمفقودين. ” أين شقيقتها شمسة؟”. في تغريدة على تويتر يوم الأحد مرفقة مع مقال لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي كشف أن شقيقتها الصغرى لطيفة محتجزة.

وبحسب ما ورد في تقرير لموقع “ميدل إيست آي”. قالت الأميرة البالغة من العمر 35 عاماً إنها رهينة وليست حرة، مؤكدة أن حياتها ليست في يدها.

وفي العام الماضي. قرر قاض بريطاني أن الشيخ محمد كان يحتفظ بابنتيه لطيفة وشمسة أسيرتين، وأنه اختطف الأثنتين في مناسبات منفصلة.

وقيل إن الشيخة شمسة قد فرت إلى بريطانيا في عام 2000. ولكن عملاء يعملون لصالح الإمارات عثروا عليها في كامبريدج. حيث جرى تخديرها هناك، ونقلها بطائرة مروحية من منزل العائلة في نيوماركت.

Where is her sister, Shamsa?? https://t.co/jFE49ACUuv

— Noor Al Hussein (@QueenNoor) February 21, 2021