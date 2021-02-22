عبد الله الشريف يعيد نشر الحلقة التي أزعجت السيسي بعد أن حذفها موقع “يوتيوب”

الدبور – أعاد الإعلامي المصري عبد الله الشريف نشر آخر حلقة له بعد قيام موقع يوتيوب بحذفها بعد سلسلة بلاغات قوية بحجة حقوق النشر. وأعاد الشريف نشر نفس الحلقة بعد إضافة تعديلات بسيطة عليها ولكن الحقيقة التي نشرها كما هي في الحلقة التي أزعجت السيسي.

وتحدث في الحلقة عن الفلم الجديد الذي يصور حاليا واسمه السرب من بطولة مجموعة من الفنانين المصريين لتحسين صورة السيسي. حيث يبدأ الفلم بمقطع للسيسي يتوعد بالانتقام.

وتحدث عبد الله الشريف كعادته بسرد الحقائق التي لم يستطع النظام المصري ولا إعلامه الرد على أي حقيقة نشرها منذ انطلاقته في كشف كذب وظلم وجبروت نظام السيسي حتى اليوم. تحدث عن قصة الفلم الذي سيكذب من جديد عن عملية قام بها الجيش المصري في ليبيا.

وقيل وقتها إنها للرد على قتل المصريين من قبل تنظيم داعش وإنها موجهه بكل دقة ضد عناصر داعش ومخازن الأسلحة.

وما كانت الضربة إلا ضد المدنيين. حيث راح ضحيتها العديد من الأبرياء منهم أم وأطفالها الثلاث. وأيضا قامت القوات الجوية بضرب بناية فارغة كانت تستعمل لداعش من قبل كما أفاد شاهد عيان من سكان درنة.

شاهد الحلقة الكاملة التي أزعجت السلطات المصرية وصناع الفلم. الفلم الذي حرقه الإعلامي المصري المعارض قبل حتى الإنتهاء من تصويره والذي من المقرر عرضه بعد رمضان.