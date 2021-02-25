الرئيس الأمريكي بايدن يحقق أمنية ولي عهد السعودية طلبها قبل أكثر من عام

الدبور – حقق الرئيس الأمريكي بايدن أمنية تمناها ولي عهد السعودية بن سلمان. وذلك قبل أكثر من عام عندما تمناها في لقاء خاص له في البرنامج الأمريكي الشهير ستون دقيقة. وتحدث به بكل صراحة وقتها عندما سألته المذيعة عن عدة أمور تخص ما قام به للسعودية.

وكان من بين الأمور التي تم التحدث بها هو عملية إغتيال الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

وكانت وقتها وكالة المخابرات المركزية الأمريكية قد خرجت بتقرير خاص بعد التحقيقات التي قامت بها وسماع الأدلة التي بحوز تركيا عن الجريمة البشعة. وقدمت الوكالة تقريرها للرئيس وقتها ترامب الذي رفض الإفراج عن التقرير للعامة.

وسألت المذيعة بن سلمان عن أن التقرير يفيد حسب تسريبات وقتها للإعلام إنه متورط بجريمة إغتيال خاشقجي وإنه شخصيا أمر بقتله بهذه الطريقة البشعة.

وما كان جواب بن سلمان إلا إذا كان هناك دليلا أو تقريرا بهذا الشكل ليخرج للعامة وأتمنى أن يخرج للعامة. وكان يتحدث بكل ثقة لأن من وراءه ترامب. ولكنه بعد رحيل ترامب أصبح يتيما.

ليأتي الرئيس بايدن بعد كل هذا الوقت ويحقق أمنيته ويفرج عن تقرير وكالة المخابرات الذي يثبت تورطه بجريمة الإغتيال البشعة التي لم يشهد التاريخ الحديث مثيلا لها.

الدبور لسع فيديو من الأمنية التي تمناها بن سلمان وحققها بايدن شاهد المقطع:

"أرجو أن تخرج هذه المعلومات"

ها قد خرجت و #هلا_بالخميس 😂 pic.twitter.com/GTWO5IxVer — نحو الحرية (@hureyaksa) February 25, 2021

وخلُص تقرير استخباري أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وافق على قتل الصحفي جمال خاشقجي. وفق ٣ مسؤولين اميركيين لقناة NBC الأمريكية صدر اليوم.

وكشفت وثائق في غاية السرية ضمن دعوى قضائية إن الفريق الذي قام بتصفية خاشقجي نقل عبر طائرتي تعودان لشركة يسيطر عليها ولي العهد، محمد بن سلمان.

جاء ذلك بحسب خبر نشره، الأربعاء، الموقع الإخباري الأمريكي “سي إن إن”، استنادًا كما تقول إلى وثائق جديدة قدمت لمحكمة منطقة واشنطن تحت عنوان “سري للغاية”.

وقال الرئيس الأمريكي إنه إطلع على التقرير. وسيتحدث مع الملك السعودي سلمان اليوم الخميس بتفاصيل ما جاء به. وسمحت السلطات الامريكية بكشف تفاصيل التقرير للإعلام بعدما رفض الرئيس السابق ترامب الإفراج عنه أو التحدث بما جاء به.

ولكن تسريبات خرجت وقتها للصخافة الأمريكية ونشرتها صحيفة نيويورك تايمز تفيد أن ولي عهد السعودية بن سلمان متورط بقتل الصحفي جمال خاشقجي وإنه فعليا أمر بقتله.