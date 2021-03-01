بعد الفنان يوسف شعبان وضع عادل إمام على جهاز التنفس في القاهرة

الدبور – بعد أن فقد الوسط الفني الفنان يوسف شعبان بعد إصابته بفيروس كورونا. وتقدم حالته الصحية حيث تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي. ولم يمكث فترة طويلة إلا وقد غادر هذا العالم بعد عدم تحمل جسمه لقوة الفيروس.

ها هو الفنان المصري عادل إمام أيضا قد وضع على جهاز التنفس. وتردد الكثير من الأخبار إنه مصاب بفيروس كورونا لذلك وصل إلى جهاز التنفس. ولكن الحقيقة مختلفة حسب ما نشرنه بعض المصادر المقربة منه.

حيث كشفت مصادر فنية أن الفنان المصري القدير ​عادل إمام مصاب بمرض ضيق التنفس المزمن نتيجة التدخين في السنوات الماضية. وأي مجهود ممكن أن يسبب له حالة من الإرهاق. وفي أكثر الاحيان يستخدم جهاز التنفس الاصطناعي كي يبقى مستوى الاخير في الدم لديه معتدلاً.

وحسب ما أكده موقع “الفن”. أن ​عادل إمام​ غير مصاب بفيروس كورونا. كما انتشر في الساعات الماضية خصوصاً مع التزامه الكلي بالتباعد الاجتماعي والجلوس في المنزل وعدم استقبال أحفاده وأولاده أحياناً.

عادل إمام ولقاح كورونا

وتفيد المعلومات أن الفنان يدرس موضوع تلقي لقاح فيروس كورونا بالتشاور مع طبيبه الخاص. وأن المعلومات التي وردت حول إصابته بحالة من الاكتئاب بفعل الحجر الصحي الذي فرضه على نفسه غير صحيحة. وهو يتواصل هاتفياً مع عدد من أصدقائه بين الحين والآخر.

وكانت قد أعلنت نقابة المهن التمثيلية في مصر الأحد أن الممثل يوسف شعبان توفي بعد مشوار طويل. قدم خلاله أكثر من 100 فيلم وعشرات المسلسلات التلفزيونية والإذاعية إضافة إلى الأعمال المسرحية.

وكان الراحل قد أصيب بفيروس كورونا المستجد قبل أيام ونقل للعلاج بالمستشفى بعد تدهور حالته الصحية.

ولد يوسف شعبان في حي شبرا بالقاهرة وكان والده مصمم إعلانات في إحدى الشركات الأجنبية ويمده بشكل دائم بالمجلات والصحف والكتب، مما جعله شغوفا بالقراءة والفنون.

بدأ حبه للتمثيل من المدرسة حيث كان يشارك في المسرحيات التي يقدمها الطلاب في المناسبات أو الإجازة الصيفية، وبعد أن التحق بكلية الحقوق في جامعة عين شمس انضم إلى فريق المسرح بالجامعة.