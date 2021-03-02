صورة جديدة لـ السيدة الجليلة زوجة السلطان هيثم بن طارق الأولى على موقع تويتر

الدبور – إنتشرت صورة جديدة ل السيدة الجليلة زوجة السلطان هيثم بن طارق. سلطان سلطنة عمان على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع جدا. وأصبحت الصورة الأولى في التداول على موقع تويتر في سلطنة عمان.

وتصدر وسم “هاشتاق” السيدة الجليلة لليوم الثاني على التوالي بعد تداول صورتها الجديدة بشكل واسع. وانتشرت التغريدات المختلفة من النشطاء في السلطنة بالدعاء لها ولعائلتها.

ونشطت السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية على الساحة العمانية منذ تسلم السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي بداية العام الماضي بعدما اوصل السلطنة إلى دولة لها وزنها في العالم كله.

الدبور إطلع على بعض التغريدات التي تم تداولها عبر موقع تويتر في سلطنة عمان ويعرض بعضا منها هنا.

نتمنى من السيده الجليله ..يكون لها دور مجتمعي قوي …ومبادرات انسانيه واجتماعيه لحل المشاكل المجتمعيه…ومتابعه شخصيه منها… عُرف عنها الكرم والحكمه والطيب…#السيده_الجليله — معاني الوفاء (@lifestylee1990) March 2, 2021

🔴يعتبر الكثيرون أن زيارات #السيدة_الجليلة إلى الاماكن العامة و إهتمامها بكثير من المواضيع خصوصاً على الصعيد الإنساني تعكس أثرًا إيجابيًا، وقد يكون استطلاعًا أو نقلًا للصورة الواقعية إلى مقام جلالة السلطان. pic.twitter.com/hbHmvi7NUD — شبكة عُمان | Oman Network (@OMN_4) March 2, 2021

أول ظهور لـ السيدة الجليلة

وكان اول ظهور للسيدة الجليلة وهو لقب يشبه لقب السيدة الأولى الذي يمنح لزوجة الرئيس في الدول الغربية. كان قد أثار ضجة واسعة من قبل. خصوصا أن هذا اللقب إختفى عن الساحة العمانية لسنوات طويلة. حيث كانت والدة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله هي من حملت هذا اللقب من قبل.

ولأن السلطان قابوس لم يتزوج بعد زواجه الأول القصير. ومات وهو عازب لم تحصل أي سيدة في السلطنة على هذا اللقب. وكان ظهور حرم السلطان هيثم بن طارق بهذا اللقب والنشطاء له الأثر الكبير على أبناء السلطنة.