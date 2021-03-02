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صورة جديدة لـ السيدة الجليلة زوجة السلطان هيثم بن طارق الأولى على موقع تويتر

فيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
السيدة الجليلة و السلطان هيثم بن طارق
السيدة الجليلة و السلطان هيثم بن طارق
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الدبور – إنتشرت صورة جديدة ل زوجة . سلطان على مواقع التواصل الإجتماعي بشكل واسع جدا. وأصبحت الصورة الأولى في التداول على موقع تويتر في سلطنة عمان.

وتصدر وسم “هاشتاق” السيدة الجليلة لليوم الثاني على التوالي بعد تداول صورتها الجديدة بشكل واسع. وانتشرت التغريدات المختلفة من النشطاء في السلطنة بالدعاء لها ولعائلتها.

ونشطت السيدة الجليلة عهد بنت عبد الله بن حمد البوسعيدية على الساحة العمانية منذ تسلم السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم خلفا للسلطان الراحل قابوس بن سعيد الذي توفي بداية العام الماضي بعدما اوصل السلطنة إلى دولة لها وزنها في العالم كله.

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الدبور إطلع على بعض التغريدات التي تم تداولها عبر موقع تويتر في سلطنة عمان ويعرض بعضا منها هنا.

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أول ظهور لـ السيدة الجليلة

وكان اول ظهور للسيدة الجليلة وهو لقب يشبه لقب السيدة الأولى الذي يمنح لزوجة الرئيس في الدول الغربية. كان قد أثار ضجة واسعة من قبل. خصوصا أن هذا اللقب إختفى عن الساحة العمانية لسنوات طويلة. حيث كانت والدة السلطان قابوس بن سعيد رحمه الله هي من حملت هذا اللقب من قبل.

ولأن السلطان قابوس لم يتزوج بعد زواجه الأول القصير. ومات وهو عازب لم  تحصل أي سيدة في السلطنة على هذا اللقب. وكان ظهور حرم السلطان هيثم بن طارق بهذا اللقب والنشطاء له الأثر الكبير على أبناء السلطنة.

 

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