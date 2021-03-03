إلهان عمر توجه ضربة قوية على رأس ولي عهد السعودية والذباب يستنفر بهاشتاق جديد

الدبور – وجهت البرلمانية في مجلس النواب ضربة جديدة مباشرة على رأس ولي عهد السعودية بن سلمان. وذلك بعد خروج تقرير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية الذي أدان بن سلمان بعملية إغتيال الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي واقطيعه في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول بعد خداعه وإستدراجه بطريقة العصابات.

حيث قدمت البرلمانية التقدمية إلهان عمر مشروع قانون في مجلس النواب الأمريكي لمعاقبة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان. بسبب مقتل الصحافي جمال خاشقجي.

وقد إستنفر الذباب السعودي لصد الضربة ومشروع قانون معاقبة بن سلمان بإصدار هاشتاق جديد. وتوعد بإصدار المزيد من الهاشتاقات الوسوم التي تدعم سمو الأمير وتدمر مشروع القرار الأمريكي لمعاقبته. فبعد هاشتاق كلنا بن سلمان الذي خرج عقب نشر التقرير الأمريكي. سارع الذباب لنشر هاشتاق كلنا محمد بن سلمان وكلنا محمد كلنا بن سلمان.

وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية مينيسوتا في بيان يوم الثلاثاء إن معاقبة ولي العهد هي “اختبار لإنسانيتنا”.

وأضافت عمر، وهي أول محجبة ولاجئة في الكونغرس. أنه لا يوجد أي سبب لعدم معاقبة بن سلمان إذا كانت الولايات المتحدة تدعم حقاً حرية التعبير والديمقراطية وحقوق الإنسان. مشيرة إلى أن المخابرات الأمريكية وجدت أنّ ولي العهد قد وافق على مقتل خاشقجي.

ومضت إلى القول :” كل دقيقة يهرب بها ولي العهد من العقاب، هي لحظة تتعرض فيها المصالح الأمريكية وحقوق الإنسان وحياة المعارضين السعوديين للخطر”.

وقد أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، الأسبوع الماضي، عن فرض عقوبات على عشرات المسؤولين السعوديين والأفراد، الذين يُعتقد أنهم على صلة بقتل خاشقجي المروع في أكتوبر/ تشرين الثاني 2018، ولكنها لم تصل إلى حد معاقبة ولي العهد، على الرغم من تقرير المخابرات الأمريكية، الذي أفاد بأنه وافق على عملية ” للقبض على خاشقجي أو قتله”.

ولي عهد السعودية وقانون محمد بن سلمان

ويتضمن مشروع القانون، الذي يدعى “قانون محمد بن سلمان”، تجميد أصول ولي العهد السعودي وحظر جميع معاملاته المالية في الولايات المتحدة، ومنع دخوله إلى البلاد.

وأعلنت إدارة بايدن عن عدد من الإجراءات العقابية بعد إصدار تقرير خاشقجي، بما في ذلك قيود التأشيرات على 79 شخصاً يُعتقد أنهم مرتبطون بوفاة خاشقجي وعقوبات مفروضة على مسؤول استخباري سابق في السعودية.

وقالت عمر إن العقوبات على ولي عهد السعودية بن سلمان يجب أن تفرض على نفس المنوال، مثل تلك المفروضة على القادة في إيران وروسيا.

وتعهد الذباب السعودي بالدفاع عن بن سلمان وإفشال مشروع معاقبته عن بث المزيد من الهاشتاقات. والتي قال أحدهم إنها ستكون أقوى وأشد تأثيرا على سياسات أمريكا من سابقاتها.