حاكم دبي السادي بن راشد يواجه فضيحة جديدة تضاف إلى ملفه المخزي (فيديو)

الدبور – حاكم دبي السادي بن راشد يواجه فضيحة جديدة تضاف إلى سلسلة الفضائح التي إشتهر بها في الفترة الاخيرة. وكانت البداية بهروب ابنته من ساديته وظلمه وطريقته بالتعامل مع النساء بشكل عام. حتى وصلت أيضا إلى زوجته الاميرة هيا بنت الحسين التي فرت وأنقذت أولادها من ساديته.

هذا الحاكم المستبد يواجه فضيحة جديدة كشفت عنها صحيفة بريطانية. حيث كشف تقرير للصحيفة البريطانية المعروفة “التايمز” أن “ابن راشد” حاول استمالة مسؤولين بريطانيين كبار عبر الرشاوي لدعمه في مواجهة تصاعد فضائحه.

وتتعلق هذه الفضائح بقضيتي محاولة ابنتيه لطيفة وشمسة الهروب وإعادتهما القسرية. وذلك فضلا عن قضية هروب زوجته الأميرة هيا بنت الحسين، شقيقة ملك الأردن عبدالله بن الحسين، رفقة نجليها.

وبحسب “التايمز” فإنه حتى ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، ظلت تتلقى “هدايا” من بن راشد حتى بعد هروب زوجته الأميرة هيا. مشيرة إلى أن الخيول التي أهداها حاكم دبي للملكة، شكّلت نسبة سدس الخيول التي ارتدت الزي الملكي العام الماضي. وقبلت الملكة بعض الهدايا بعد هروب الأميرة هيا للندن مع ولديها الصغيرين في شهر مارسمن العام 2019.

وبعد شهرين من هذا التاريخ وجهت الدعوة للأميرة، وهي فارسة سابقة في الألعاب الأوليمبية لكي تجلس مع الملكة وتتناول معها الشاي. في قصر “ويندسور”.

واستمرت الملكة إليزابيث ــ وفق التقرير ـ في قبول هدايا محمد بن راشد، بوقت تتعرض فيه لدعوات كي تستخدم علاقتها. ونفوذها من أجل تأمين الإفراج عن ابنتيه اللتين اختطفتا وتم إعادتهما قسريا إلى دبي.

ومعروف أن العلاقة تطورت بين ملكة بريطانيا وبن راشد عبر الحب المشترك للخيول وهو ما عرضها لانتقادات واسعة. وكانت ملكة بريطانية توجه لابن راشد الدعوة بشكل مستمر لحضور سباق الخيول الملكي في أسكوت.

واستثمر حاكم دبي مبالغ طائلة في اسطبلات “غودولفين” بنيوماركت، مقاطعة سافوك، والذي يعتبر من أهم اسطبلات السباقات الممتازة.

ورفض جون وارين، مدير سباقات الملكة التعليق حول الهدايا التي تلقتها من اسطبل غودولفين عام 2019 أو حول الخيول الأخرى التي قبلتها كهدايا. وقالت المتحدثة باسم قصر باكنغهام إنها “لن تعلق على أمور خاصة”.

ولا تشتري الملكة الخيول، وكل الخيول الـ55 التي ارتدت الزي الملكي، جاءت من المربط الملكي الخاص حيث تعتني الملكة كثيرا بخيولها. وتربيتها في المزرعة الخاصة التابعة لها.

وقدمت للملكة تسعة خيول من اسطبل غودولفين. وتشير أعمار الخيول إلى أنها قُدمت للملكة بعد هروب الأميرة هيا إلى لندن. ويقال إن بن راشد يقدم للملكة كل عام أربع خيول صغيرة لا تتجاوز أعمارها السنة، وذلك منذ عام 2009.

ويعتقد أن علاقة ملكة بريطانيا مع بن راشد ستكون محلا للتدقيق بعد نشر هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) لقطات فيديو. سجلتها الشيخة لطيفة من محل إقامتها الذي وصفته بالسجن.

وقبل أيام قالت رئيسة أيرلندا السابقة، ماري روبنسون، إنها تعرب عن أسفها إزاء تصرفاتها عقب لقاء تم في عام 2018 مع الأميرة لطيفة. كريمة حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي قالت إن والدها يحتجزها كرهينة.

وقالت الرئيسة السابقة إنها تصدق “مئة بالمئة” لطيفة الآن، وإنها قد تواصلت مع وزير الخارجية الأيرلندي سيمون كوفني. بشأن القضية.

وكانت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) بثت منتصف الشهر الجاري مقطعا جرى تصويره سرا للأميرة لطيفة. التي قالت إن والدها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم يحتجزها منذ 2018 عندما حاولت الفرار من دبي. وقالت الأميرة في المقطع المصور إنها محتجزة مثل الأسيرة في فيلا تحرسها الشرطة.