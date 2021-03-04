شاهد أكثر مشاهد إغراء سهير رمزي التي ندمت عليها ومنعت من العرض

الدبور – في عيد ميلاد الممثلة المصرية إغراء سهير رمزي ال 71 والذي إحتفلت به بوصلة رقص في منزلها مع زوجها ومع الفنانة بوسي والإعلامية سهير شلبي والإعلامية سهير جودة والفنانة المعتزلة شهيرة والإعلامية بوسي شلبي. قالت سهير رمزي إنها تكره الكثير من مشاهد الإغراء التي قدمتها للسينما المصرية ويتم تداولها حتى اليوم. ولا تجرأ فنانة في القرن ال٢١ على تقديم نصف ما كانت تقدمه سهير رمزي في شبابها.

وفي لقاء لها مؤخرا، ردا على سؤال، إذا فوجئت بأحد أفلام الإغراء وهي تجلس في مكان عام مع أسرتها. فماذا يكون رد فعلها تجاه ذلك، قالت إنه إذا حدث ذلك سترحل من المكان على الفور.

وأضافت خلال برنامج «تحت السيطرة» على قناة «النهار» أنها لا تُحب هذه الأفلام. ولكنها في اللحظة نفسها لن تستطيع فرض سيطرتها على مكان يعرض هذا لها. لافتًة: «حتى وأنا في البيت مش بحب أشوف الأفلام دي وندمانة عليها».

ومن أبرز الافلام التي تكرهها سهير رمزي والتي تصنف في إطار الإثارة فيلم “​أين المفر​”. الذي لعب دور البطولة فيه معها ​محمود ياسين. أما قصة الفيلم فهي عن شابة إسمها ليلى تتزوج من المهندس علي. وتعاني من تزمته وتشدده. حتى أنه ينتقل بها ليعيشا في منزل منعزل بالإسكندرية، يحرسه عباس الأحدب.

تعيش ليلى في فراغ وملل، إذ أن زوجها كثير السفر إلى القاهرة. ويراجع نفسه ويقرر الإنتقال إلى القاهرة. فهو يظلمها بتزمته، تُفاجأ ليلى بإبراهيم بائع الجرائد وعزت عامل العرض بسينما المنطقة ومعهما عباس بمهاجمتها ويغتصبونها. لكن ضمير عباس يستيقظ فقتلهما ويصاب بالجنون ويندفع وسط أمواج البحر. ويصل علي ليفاجأ بما حدث لزوجته، فينهار.

ورغم تفاعل الجمهور مع إطلالة سهير رمزي مع زوجها في عيد ميلادها، والذي حضرته الإعلامية بوسي شلبي من الفنانين، إلا انها تلقت انتقادات لاذعة أيضاً وهجوم من قبل بعض المتابعين، وذلك بسبب تجاهلها حالة الحداد على وفاة الفنان يوسف شعبان وكذلك الفنانة أحلام الجريتلي.

وعاتبها بعض الجمهور بسبب عدم نشرها عزاء للفنان الراحل يوسف شعبان والاحتفال بعد يومين من وفاته، رغم إنها شاركته عدة أعمال فنية في مسيرتهما وتجاهلت حالة الحداد في الوسط الفني.

شاهد أكثر مشاهد إغراء سهير رمزي التي تكرهها