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تركي الحمد يبرر جريمة إغتيال خاشقجي.. لن نرهن البلد لجريمة إرتكبها بن سلمان

فيديولسعات
بواسطة وطن الدبور
تركي الحمد المعروف إعلاميا ب تركي مافيا
تركي الحمد المعروف إعلاميا ب تركي مافيا
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الدبور – تركي الحمد الكاتب السعودي المعروف في وسائل التواصل الإجتماعي بلقب تركي مافيا. خرج بتغريدة جديدة يبرر فيها جريمة إغتيال الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي وتقطيع جسده بامر مباشر من ولي عهد السعودية بن .

وقال تركي الحمد أو تركي مافيا إنه لن يرهن البلد لمجرد جريمة إرتكباها بن سلما وأضاف لها دوافعها. وأسرد يبرر أكثر وأكثر بأن خاشقجي باع نفسه ويستحق القتل والتقطيع برأيه من قبل منشار سموه المبارك.

وتركي الحمد الذي قال في بداية إنشار أنباء عن إغتيال خاشقجي أن لو ثبت أن دولة قطر وراء هذه الجيمة كما أشاع الذباب وقتها. فإنها تنتفي عنها صفة الدولة وهذه مافيا وليست دولة. لأنه عمل المافيا وليس الدول.

ولكن بعد أن أثبت أن بن سلمان وراء الإغتيال والتقطيع والحرق. فهذا عمل مبرر والضحية يستحق ما حصل له لأنه باع نفسه. ولن نرهن دولة كاملة لمجرد جريمة إرتكبها ولي العهد.

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وقال تركي مافيا بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “حتى لو كان محمد بن سلمان ضلع في خاشقجي،وهو أمر مستحيل،فهو أنبل من ذلك جدا،اقول “حتى”،فلن أراهن بمستقبل بلد كامل،وأمل وطن بأسره،بجريمة قتل الله أعلم بخفاياها،وفرد باع نفسه قبل أن يبيعه غيره،وورقة سياسية يتلاعبون بها..لم نصدق أن الفجر قد بزغ،ولكنهم يريدوننا أن نبقى في الظلام..”

وعلق الصحافي نظام المهداوي على تغريدة تركي مافيا بقوله: “الليبرالي يحلل القتل والاغتيال ويبلع مقولته الشهيرة ان كانت قطر وراء خاشقجي فهذه تسمى مافيا مو دولة. اما المملكة فان تحولت إلى مهلكة على يد بن سلمان فذلك ايضا سينعش هذا العبد الذي يميل مع كل ريح لأميره”

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ونشر النشطاء الفيديو القديم الذي تحدث به تركي حمد مافيا عن عملية إغتيال جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول. وقال وقتها إنها أعمال مافيا وليست أعمال دول. ولكنه في تلك الفترة كان يتحدث عن دولة قطر وما وزعه رئيس الذباب وقتها أن دولة قطر وراء عملية الإغتيال.

وقال ناشط معلقا على ما صرح به تركي مافيا قائلا ما نصه كما لسع الدبور: السعودي ، حتى لو حلق شنبه و اعلن ليبراليته الا انه يبقى في داخله داعـ شي صغير و حقير ، يتقافز هنا وهناك وقت اللزوم . هنا مفتي #مبس ، الهارب من علبـة الماكنتوش تركي الحمد “يبرر” عملية اغتيال و تقطيع خاشقجي .”

وعلق ناشط أخر على تغريدة المافيا بقوله ما نصه: “نهب ثروات البلد و سرق العام و اعتقل خلق ربي و عذبهم سواءً او نساء و ازدادت اعداد العاطلين والعاطلات و الفقر بشكل مهول و عدم سمعة البلد عالميًا و صار مستقبل فوق ال٢٠ مليون مواطن مجهول و لا زال يقول نبيل ! كفاية عنتريات و كاذبة”

وربما التغريدة القادمة ل #تركي_الحمد إن تم عزل بن سلمان سيكون هذا نصها: “لا أحد فوق القانون في #السعودية_العظمى.. بن سلمان إرتكب جريمة لا ترضاها السعودية وتم عزله وأخذ عقابه لأن هذه أعمال مافيا مو دول..”

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