تركي الحمد يبرر جريمة إغتيال خاشقجي.. لن نرهن البلد لجريمة إرتكبها بن سلمان

الدبور – تركي الحمد الكاتب السعودي المعروف في وسائل التواصل الإجتماعي بلقب تركي مافيا. خرج بتغريدة جديدة يبرر فيها جريمة إغتيال الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي وتقطيع جسده بامر مباشر من ولي عهد السعودية بن سلمان.

وقال تركي الحمد أو تركي مافيا إنه لن يرهن البلد لمجرد جريمة إرتكباها ولي العهد السعودي بن سلما وأضاف لها دوافعها. وأسرد يبرر أكثر وأكثر بأن خاشقجي باع نفسه ويستحق القتل والتقطيع برأيه من قبل منشار سموه المبارك.

وتركي الحمد الذي قال في بداية إنشار أنباء عن إغتيال خاشقجي أن لو ثبت أن دولة قطر وراء هذه الجيمة كما أشاع الذباب وقتها. فإنها تنتفي عنها صفة الدولة وهذه مافيا وليست دولة. لأنه عمل المافيا وليس الدول.

ولكن بعد أن أثبت أن بن سلمان وراء عملية الإغتيال والتقطيع والحرق. فهذا عمل مبرر والضحية يستحق ما حصل له لأنه باع نفسه. ولن نرهن دولة كاملة لمجرد جريمة إرتكبها ولي العهد.

وقال تركي مافيا بتغريدة لسعها الدبور ما نصه: “حتى لو كان محمد بن سلمان ضلع في مقتل خاشقجي،وهو أمر مستحيل،فهو أنبل من ذلك جدا،اقول “حتى”،فلن أراهن بمستقبل بلد كامل،وأمل وطن بأسره،بجريمة قتل الله أعلم بخفاياها،وفرد باع نفسه قبل أن يبيعه غيره،وورقة سياسية يتلاعبون بها..لم نصدق أن الفجر قد بزغ،ولكنهم يريدوننا أن نبقى في الظلام..”

حتى لو كان محمد بن سلمان ضلع في مقتل خاشقجي،وهو أمر مستحيل،فهو أنبل من ذلك جدا،اقول "حتى"،فلن أراهن بمستقبل بلد كامل،وأمل وطن بأسره،بجريمة قتل الله أعلم بخفاياها،وفرد باع نفسه قبل أن يبيعه غيره،وورقة سياسية يتلاعبون بها..لم نصدق أن الفجر قد بزغ،ولكنهم يريدوننا أن نبقى في الظلام.. — تركي الحمد T. Hamad (@TurkiHAlhamad1) March 6, 2021

وعلق الصحافي نظام المهداوي على تغريدة تركي مافيا بقوله: “الليبرالي يحلل القتل والاغتيال ويبلع مقولته الشهيرة ان كانت قطر وراء اغتيال خاشقجي فهذه تسمى مافيا مو دولة. اما المملكة فان تحولت إلى مهلكة على يد بن سلمان فذلك ايضا سينعش هذا العبد الذي يميل مع كل ريح لأميره”

الليبرالي يحلل القتل والاغتيال ويبلع مقولته الشهيرة ان كانت قطر وراء اغتيال خاشقجي فهذه تسمى مافيا مو دولة. اما المملكة فان تحولت إلى مهلكة على يد بن سلمان فذلك ايضا سينعش هذا العبد الذي يميل مع كل ريح لأميره https://t.co/1ZAQdFNDoF — نظام المهداوي (@NezamMahdawi) March 6, 2021

ترركي الحمد المتقلب كما يريد سيده

ونشر النشطاء الفيديو القديم الذي تحدث به تركي حمد مافيا عن عملية إغتيال جمال خاشقجي في مقر قنصلية بلاده في إسطنبول. وقال وقتها إنها أعمال مافيا وليست أعمال دول. ولكنه في تلك الفترة كان يتحدث عن دولة قطر وما وزعه رئيس الذباب وقتها أن دولة قطر وراء عملية الإغتيال.

وقال ناشط معلقا على ما صرح به تركي مافيا قائلا ما نصه كما لسع الدبور: “السعودي ، حتى لو حلق شنبه و اعلن ليبراليته الا انه يبقى في داخله داعـ شي صغير و حقير ، يتقافز هنا وهناك وقت اللزوم . هنا مفتي #مبس ، الهارب من علبـة الماكنتوش تركي الحمد “يبرر” عملية اغتيال و تقطيع خاشقجي .”

السعودي ، حتى لو حلق شنبه و اعلن ليبراليته الا انه يبقى في داخله داعـ شي صغير و حقير ، يتقافز هنا وهناك وقت اللزوم .

هنا مفتي #مبس ، الهارب من علبـة الماكنتوش تركي الحمد "يبرر" عملية اغتيال و تقطيع خاشقجي . https://t.co/X78r4GXYnn — Tr7all_Qatar❤️ (@QTr7all) March 6, 2021

وعلق ناشط أخر على تغريدة المافيا بقوله ما نصه: “نهب ثروات البلد و سرق المال العام و اعتقل خلق ربي و عذبهم سواءً رجال او نساء و ازدادت اعداد العاطلين والعاطلات و الفقر بشكل مهول و عدم سمعة البلد عالميًا و صار مستقبل فوق ال٢٠ مليون مواطن مجهول و لا زال يقول نبيل ! كفاية عنتريات و بطولات كاذبة”

نهب ثروات البلد و سرق المال العام و اعتقل خلق ربي و عذبهم سواءً رجال او نساء و ازدادت اعداد العاطلين والعاطلات و الفقر بشكل مهول و عدم سمعة البلد عالميًا و صار مستقبل فوق ال٢٠ مليون مواطن مجهول و لا زال يقول نبيل !

كفاية عنتريات و بطولات كاذبة#الشعب_يريد_إسقاط_النظام_السعودي https://t.co/dnVO6wSiaN — = (@agresivenes) March 6, 2021

وربما التغريدة القادمة ل #تركي_الحمد إن تم عزل بن سلمان سيكون هذا نصها: “لا أحد فوق القانون في #السعودية_العظمى.. بن سلمان إرتكب جريمة لا ترضاها السعودية وتم عزله وأخذ عقابه لأن هذه أعمال مافيا مو دول..”