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ناشطة مصرية: عادل إمام طلب من زوجي تطليقي لهذا السبب!! (فيديو)

فيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
ناشطة مصرية وزوجها الممثل السابق هشام عبد الله
ناشطة مصرية وزوجها الممثل السابق هشام عبد الله
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الدبور – قالت ناشطة مصرية في مقابلة خاصة لها مع قناة ، أن الممثل المصري عادل إمام طلب من زوجها أن يطلقها لسبب غريب جدا. وأضافت في حديثها لقناة الجزيرة بسبب نشاطي السياسي ومعارضتي للرئيس و الإنقلاب.

حيث قالت الناشطة المصرية غادة نجيب. إن الممثل الكبير عادل إمام طلب من زوجها الممثل السابق هشام عبد الله تطليقها بسبب نشاطها السياسي حسب ما قالت.

وأضافت خلال مقابلة مع “المسائية” على شاشة الجزيرة مباشر. أن حملة قوية شُنّت عليها وعلى أسرتها منذ عام 2013 بسبب معارضتها للانقلاب العسكري. انتهت بتجريدها من جنسيتها المصرية بقرار من الحكومة المصرية، في 24 ديسمبر/كانون الثاني الماضي.

واستغربت غادة من تجريدها من المصرية بسبب معارضتها للنظام. على الرغم من أنها لا تملك منبرًا ًّا يهدد حكومة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وتابعت أن حملة شعواء شُنّت عليها وعلى أسرتها وزوجها هشام عبد الله. الممثل السابق والمذيع حاليًّا على شاشة إحدى القنوات المعارضة في .

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وأكدت أنه بمجرد أن تحدّث زوجها عن ضابط المخابرات أحمد شعبان. الذي قالت إنه يدير الواجهة الإعلامية في مصر، شُنّت حملة عليها وكان آخر فصولها تجريدها من الجنسية المصرية.

شاهد ناشطة مصرية تتحدث عن معاناتها عبر الرابط:

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