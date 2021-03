وفاة الناشط عبود العمري أثار حزن الشارع الأردني.. شاهد آخر فيديو له قبل وفاته بساعات

الدبور – عبود العمري ناشط أردني على منصات وسائل التواصل الإجتماعي توفي بحادث مروري مروع. وأثارت وفاته الشارع الأردني. وغضت مواقع التواصل الإجتماعي بالحزن والصدمة على وفاته وهو في عز شبابه. خصوصا إنه نشر فيديو صباح يوم وفاته ومارس نشاطه المعتاد على وسائل التواصل. ولم يكن عبود العمري يعلم أن هذا آخر فيديو له سيقوم ببثه.

وتوفي العمري السبت عن عمر ينهاز 23 عاما بسبب حادث سير في جنوب أفريقيا. والعمري مواليد عام 1998، وعرف عنه أنه مدون كوميدي على مواقع التواصل. وله متابعون كثر، ولد ونشأ في الأردن.

والشاب الراحل لم يكن متزوجا، وعرف عنه حبه للسفر، وصل عدد متابعيه على انستغرام إلى قرابة المليون، كما أن له حوالي 200 ألف متابع على يوتيوب. وكان آخر ظهور تلفزيوني للشاب العمري، على قناة عمان، في برنامج لفة مع ناديا.

بينما كان آخر ظهور للناشط عبود العمري من خلال خاصية ”الاستوري“ عبر حسابه في موقع ”إنستغرام“. قبل زفاته بساعات. حيث وثق رحلته في جنوب أفريقيا صباح يوم وفاته، حيث تحدث عن إعجابه بالإفريقيات. وقال عبود العمري: ”صباح الخير.. جيت على أفريقيا أغير جو. ما كنت أعرف إن الأفريقيات حلوين، اتغير كل تفكيري“.

وأضاف الناشط الراحل: ”تقولي خد من طينة بلادك لط على خدادك أنا بديش ألط على خدادي من طينة بلادي.. تخيل فوق ما هما حلوين كما بيضحكوا.. لا لا لا متحاولش“، حيث بدا أنه يوجه رسالة لوالده بشأن إعجابه بالفتيات الإفريقيات وأنه لن يتزوج من بلاده.

وبعدها ظهر رفقة أصدقائه وهم يستمتعون برحلتهم وسط ضحكات فيما بينهم. وعند تداول هذا المقطع بين رواد التواصل الاجتماعي، حدثت حالة من التأثر فيها بينهم. وسط دهشة من جانبهم كونه ذهب إلى سفر بشكل طبيعي دون عودة إلى مقر إقامته، طالبين له الرحمة والمغفرة.

ونعى عبود العمري عدد كبير من الفنانين الأردنيين على رأسهم ديانا كرزون والتي نشرت صورة له عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“ وعلقت قائلة: ”وفاة الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي عبود العمري“.

وأضافت ”كرزون“ قائلًة: ”توفي بحادث سير بجنوب أفريقيا لا حول ولا قوة إلا بالله الله يرحمه ويغفرله ويسكنه فسيح جناته الله يصبر أهله وإن لله وإن إليه راجعون“.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بـ“المؤثر“ حيث تحدث فيه عن الموت وذلك تزامنًا مع رحيله عن عالمنا إثر حادث سير مروع في جنوب أفريقيا وسط صدمة كبيرة من متابعيه.

وقال عبود العمري في الفيديو المتداول: ”ما حدا بيموت قبل ما ينتهي أجله أو قبل ما تخلص وظيفته في الحياة بالدنيا هون“. وأكد أنه كان يقرأ آية قرآنية غيرت حياته وجعلته يؤمن بأن كل شيء بيد الله وأن الله سيخرجه من أي موقف يحدث له. وأنه كان يقرأها قرابة 20 مرة يوميًا.

وأوضح أن تلك الآية تقول: ”وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم“ -سورة يونس الآية 107-.

