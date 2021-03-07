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دبلوماسي صيني في باكستان يهين الحجاب ويطالب بخلع الحجاب ويثير حالة من الغضب

صورةعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
دبلوماسي صيني يهاجم الحجاب ويطالب بخلعه في باكستان
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الدبور – إستفز دبلوماسي صيني في باكستان النشطاء في مواقع عندما طالب الفتيات بخلع الخحاب والرقص لأنه يقيد حرية المرأة. حيث شن النشطاء هجوما واسعا عليه على مواقع التواصل. وطالب البعض بمحاسبته لهذه التصريحات في باكستان.

ونشر دبلوماسي صيني وهو المستشار الثقافي الصيني في باكستان، تشانغ هيكينغ، يوم الماضي. مقطع لفتاة صينية ترقص مع تعليق يحث النساء على خلع حجابهن حتى يمكن رؤية أعينهن.

وقال هيكينغ في تغريدة وقحة. لا تكترث بمشاعر جميع المسلمين:” أخلعي حجابك، دعني أرى عينيك”.

ولم تكن هذه التغريدة جيدة مع الباكستانيين. وأشار العديد من المعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي أن التغريدة ربما تكون قد أضرت بالعلاقة الباكستانية- الصينية.

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ومن بين التعليقات التي يمكن التقاطها على المنصات الاجتماعية ما ذكره مغرد باكستاني بأنه إذا استمر الصينيون في مثل هذه التصريحات المعادية للإسلام، فلن تنتهي العلاقة الباكستانية- الصينية على خير. مضيفاً أن هناك بعض الأغبياء من الجانب الصيني يريدون خلق المزيد من سوء التفاهم .

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وكتب مغرد آخر أنّ الحجاب هو جزء كبير من القيم الإسلامية وأن السخرية من مسؤول صيني في الباكستان هو أمر مروع. وقام بعدها البدلوماسي الصيني بحذف التغريدة بعد حملة كبيرة من الغضب.

دبلوماسي صيني يحذف تغريدته

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