الإمارات بتتكلم عبري.. تعليم اللغة العبرية في الإمارات كلغة أساسية بعد الهندية

الدبور – الأرض بتتكلم عربي الأغنية المشهورة غيرها ولي عهد أبوظبي إلى الإمارات بتتكلم عبري وذلك بعد تحويل ساحل عمان كله إلى مستعمرة صهيونية بعد توقيع إتفاق التطبيع الإماراتي.

فقد بدأت مراكز التعليم والمعاهد الصهيونية التي تم أفتتاحها مؤخرا في أبوظبي و دبي، بعد توقيع إتفاق التطبيع والاستسلام بتعليم اللغة العبرية. وذلك تمهيدا للخطوة القادمة وهي إقرارها كمادة أساسية في مناهج التعليم في مدارس الإمارات العامة و الخاصة.

وحسب ما قال مدير أحد المراكز التي تم إفتتاحها هناك إقبال كبير من قبل الإماراتين لتعلم اللغة العبرية من المركز المعتمد والمرخص. والذي قال إنه سيقدم شهادات معتمدة لكل من ينهي دورة تعلم اللغة.

ويقدم المركز دوراته الإغفتراضية بسبب جائحة كورونا عبر تطبيق زووم للطلبة. وتدفع الحكومة الإماراتية ثمن هذه الدورات للطلبة الراغبين بتعلمها. حيث تقدم منح تعليمية لتلك المراكز المتواجدة في أبوظبي ومدينة الدعارة دبي.

وهناك ثلاثة دورات لمن يرغب التعمق باللغة العبرية التي ستصبح اللغة الرسمية الثانية في ساحل عمان بعد الهندية.

وقال مدير المركز جاش سمت أن هناك إقبالا كبيرا من بعض دول الخليج لتعلم اللغة العبرية. وصدم لهذا الإقبال الذي فاق قدرات المركز. وقال أن الطلبة أكثرهم من الإمارات ولكن لديه طلبه من السعودية. بالرغم من عدم توقيع إتفاق سلام معها كما قال. إلا أن هناك طلب متزايد من السعودية للانضمام.

وأضاف هناك الكثير من الطلبة من السعودية والبحرين قد سجلوا فعلا بالدورة ويتلقون التعليم من بيوتهم عبر تطبيق زووم.

الإمارات بتتكلم عبري

وعلق الشاهين العماني على الخبر بقوله كما لسع الدبور: “البدء رسمياً في تعليم اللغة العبرية في المؤسسات التعليمية بالامارات تمهيداً لادخالها ضمن المقررات الدراسية الاساسية”.

البدء رسمياً في تعليم اللغة العبرية في المؤسسات التعليمية بالامارات تمهيداً لادخالها ضمن المقررات الدراسية الاساسية https://t.co/XbXT1BYgyW — 🦅الشاهين 𝗙𝗔𝗟𝗖𝗢𝗡_𝟬𝟭 🇴🇲 (@_FALCON_01) March 9, 2021