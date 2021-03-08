شاهد بالفيديو: معلومات جديدة حول حادث التحرش بـ طفلة المعادي في مصر

الدبور – في تطور جديد كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء. معلومات جديدة حول حادث التحرش الجنسي بـ طفلة المعادي داخل أحد العقارات بمنطقة المعادي جنوب العاصمة القاهرة.

وبحسب موقع المصري اليوم المحلي. فإن الطفلة التي تم التحرش بها من أطفال الشوارع الذين يتسولون في إشارة ميدان الحرية بحي المعادي.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر لحظة استدراج أحد الأشخاص لطفلة صغيرة محاولا التحرش بها جنسيا عبر ملامسة أجزاء من جسدها. قبل أن تخرج سيدة من باب شقة في نفس الطابق الأرضي وتنقذها.

شييييييير عشان يتجاب القذر دا الوسخ كان بيتحرش بطفله في مدخل عمارة

اعملوا طول الوقت توعيه للولاد و البنات

مينزلوش لوحدهم أبدا لا سلم و لا اسانسير

😭#الاعدام_لمتحرش_المعادي#متحرش_الاطفال#متحرشه_انجل pic.twitter.com/z8GSchRgxZ — Omar JAX (@O_JaX9) March 9, 2021

ونشر أحد النشطاء صورا للمتحرش كان قد نشرها على صفحته وهو في مكة يؤدي فريضة الحج. نشرها يتفاخر بوجوده في أطهر منطقة في العالم. بينما هو يبحث عن اطفال الشوارع ليتحرش بهم.

وعلقت الفتاة التي نشرت الفيديو، بالقول إن ”الواقعة حدثت في ميدان الحرية بمنطقة المعادي داخل عمارة. والمتحرش نده (نادى) على البنت الصغيرة. وعمل اللي انتوا شايفينه (ما ترونه)، ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري (هرب)، لازم يتحاسب“.

وكان لافتا في الذي جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ظهور المتحرش في صور وهو في الحرم.

الحمار ده منزل صوره في الحج اكتر ما بيستحمى ، عملت عملتك السودة دي وانت حاج لبيت الله ، يا ترى لو ماكنتش زرت المكان ده كنت عملت ايه ؟؟؟

#متحرش_الاطفال pic.twitter.com/A5iSltqR6F — خليجي سكوب (@Z8wzDM52F8IbyEd) March 9, 2021

ونقل الموقع المحلي عن أحد العاملين في المنطقة أن ”الحادث وقع أمام معمل تحاليل يقع في العقار وأن الفتاة التي نشرت الفيديو تعمل فيه وليست ربة منزل كما أشيع“.

وأضاف أن الفتاة رأت الرجل عبر كاميرات المراقبة الخاصة بالمعمل؛ الأمر الذي دفعها للخروج له ومواجهته، إلا أنه أنكر وتمكن من الهرب منها.

وأثار مقطع الفيديو غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وسط مطالبات بضرورة معاقبة المتعدي على الطفلة.

وأثار مقطع الفيديو غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تداوله بكثافة؛ وتركزت أغلب التعليقات حول ضرورة محاسبة الشخص الذي ظهر في الفيديو.

وصعد وسم متحرش الأطفال قي قائمة الأعلى تداولا في موقع تويتر بمصر.