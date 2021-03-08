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شاهد بالفيديو: معلومات جديدة حول حادث التحرش بـ طفلة المعادي في مصر

فيديوفيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
طفلة المعادي
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الدبور – في تطور جديد كشفت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء. معلومات جديدة حول حادث  التحرش الجنسي  بـ داخل أحد العقارات بمنطقة المعادي جنوب العاصمة القاهرة.

وبحسب موقع المحلي. فإن الطفلة التي تم التحرش بها من أطفال الشوارع الذين يتسولون في إشارة ميدان الحرية بحي المعادي.

وكان مقطع فيديو متداول أظهر لحظة استدراج أحد الأشخاص لطفلة صغيرة محاولا التحرش بها جنسيا عبر ملامسة أجزاء من جسدها. قبل أن تخرج سيدة من باب شقة في نفس الطابق الأرضي وتنقذها.

ونشر أحد النشطاء صورا للمتحرش كان قد نشرها على صفحته وهو في مكة يؤدي فريضة الحج. نشرها يتفاخر بوجوده في أطهر منطقة في العالم. بينما هو يبحث عن الشوارع ليتحرش بهم.

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وعلقت الفتاة التي نشرت الفيديو، بالقول إن ”الواقعة حدثت في ميدان الحرية بمنطقة المعادي داخل عمارة. والمتحرش نده (نادى) على البنت الصغيرة. وعمل اللي انتوا شايفينه (ما ترونه)، ولما واجهته بالكاميرا وشتمته جري (هرب)، لازم يتحاسب“.

وكان لافتا في الذي جرى تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي ظهور المتحرش في وهو في الحرم.

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ونقل الموقع المحلي عن أحد العاملين في المنطقة أن ”الحادث وقع أمام معمل تحاليل يقع في العقار وأن الفتاة التي نشرت الفيديو تعمل فيه وليست ربة منزل كما أشيع“.

وأضاف أن الفتاة رأت الرجل عبر كاميرات المراقبة الخاصة بالمعمل؛ الأمر الذي دفعها للخروج له ومواجهته، إلا أنه أنكر وتمكن من الهرب منها.

وأثار مقطع الفيديو غضبا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وسط مطالبات بضرورة معاقبة المتعدي على الطفلة.

وأثار مقطع الفيديو غضبا واسعا عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد تداوله بكثافة؛ وتركزت أغلب التعليقات حول ضرورة محاسبة الشخص الذي ظهر في الفيديو.

وصعد وسم متحرش الأطفال قي قائمة الأعلى تداولا في موقع تويتر بمصر.

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