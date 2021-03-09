تدهور الوضع الصحي للراقصة فيفي عبده وتطلب الدعاء لها مجددا في فيديو جديد

الدبور – تدهور الوضع الصحي مجددا للراقصة المصرية الشهيرة فيفي عبده. حيث خرجت من جديد تطلب من جمهورها الدعاء لها في فيديو نشرته على صفحتها. وقد شوهد عليها التعب و المرض، ولا يعلم تاريخ تسجيل مقطع الفيديو ولكنها نشرته مؤخرا على صفحتها على موقع إنستغرام.

وعلقت على الفيديو قائلة: ” يا مساء الفل من مصر أم الدنيا وحشتوني اوي بحبكم اوي”. وقالت في الفيديو:”وحشني أوي أوي وأكيد أنا كمان وحشاكم عشان أنا عيانة.. إن شاء الله هبقى كويسة واطلعلكم قريب.. ادعولي وبحبكم أوي”.

وتفاعل الجمهور مع أحدث ظهور لـ فيفي عبده. خاصة بعد حديثها عن مرضها مجدداً، وعلق عدد من الفنانين على الفيديو ودعوا لها بالشفاء والعودة مجدداً لأنشطتها. وذلك بعد فترة من غيابها والتزامها بالمنزل بسبب حالتها الصحية. والتي كشفت عنها في الفترة الأخيرة وأقلقت الجمهور بسبب الأنباء التي تداولت عنها في الفترة الأخيرة ومنها نقلها للمستشفى والعناية المركزة.

وأفادت عدة مصادر أن الحالة الصحية للراقصة المصرية غير مستقرة منذ مرضها أول مرة العام الماضي. بالرغم إنها خرجت أكثر من مرة تتحدث عن قرب عودتها للرقص وإمتاع جمهورها.

واعتادت فيفي عبده على الخروج مرة محجبة تطلب الدعاء وبعد أن يمن الله عليها بالشفاء تخرج وتؤدي وصلة رقص. وإن كانت متعبة تعيد نشر مقاطع فيديو قديمة لها بملابس فاضحة أو وهي ترقص بطريقة مثيرة.

وكانت فيفي عبده قد كشفت مؤخراً عن طبيعة مرضها. وقالت في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام، أن السبب في وعكتها الصحية هو أنها تم حقنها ببعض الفيتامينات ولكن بشكل خاطئ، حيث لمست الحقنة أحد الأعصاب.

فيفي عبده متعودة دايما