الدبور – ضجة واسعة في الولايات المتحدة بعد الإستمرار في محاكمة صحافية أمريكية من أصول فلسطينية لتغطيتها أحداث مظاهرات جرت عقب مقتل رجل أسود على يد الشرطة الأمريكية. في حدث هز الشارع الأمريكي وانكلقت إحتجاجات ما يسمى حياة السود مهمة.

ويبدو أن لعن ولي عهد السعودية أصابت أمريكيا. فهذه أول مرة يتم محاسبة صحافي ومحاكمته على خلفية ممارسة عمله الصحفي. حيث يتمتع الإعلام في الولايات المتحدة بحرية لا تشهدها معظم دول العالم. ومنها من يقوم بتقطيع وحرق الصحافي كما حصل في السعودية مع جمال خاشقجي.

حيث أثارت محاكمة الصحافية أندريا الساحوري. مراسلة صحيفة” دي موين ريجستر”. إدانة واسعة النطاق من قبل الصحافة ومؤسسات الصحافة الحرة في الولايات المتحدة. لأنها واحدة من عدد قليل من الصحافيين، الذين يواجهون اتهامات بعد اعتقالهم أثناء تغطيتهم للاحتجاجات في أعقاب وفاة جورج فلويد.

وقد تم اعتقال الساحوري، وهي من أصول فلسطينية، أثناء تغطية احتجاجات العدالة العرقية في الصيف الماضي. في حين قالت الصحافية إنها كانت تقوم بوظيفتها فقط. وأضافت الساحوري في المحاكمة أنّه من المهم أن يتواجد الصحافي في مكان الحادث وأن يوثّق ما يحدث.

وتواجه الساحوري عدة تهم. من بينها التدخل في الأعمال الرسمية وعدم التفريق، وكلاهما جنح. وتعرضت الساحوري للرش بالفلفل والاعتقال بالقرب من ” ميرلي هاي مول” في 31 مايو. ومن المقرر استئناف المحاكمة صباح اليوم الأربعاء.

وجادل محامي الصحافية أنّ موكلته كانت تؤدي ببساطة وظيفتها. وأن أي قضايا تتعلق بأوامر التفريق لم تكن واضحة. وبدلاً من ذلك، طُلب من المتظاهرين النزول إلى الشوارع والتظاهر سلمياً.

واظهر مقطع فيديو تم عرضه أثناء المحاكمة اللحظات التي أعقبت اعتقال الساحوري. حيث كانت ترتعش من رذاذ الفلفل، وأخبرت الضابط مراراً بأنها في مهمة كمراسلة صحافية.

وشهدت الساحوري بأنها لم تخالف أوامر الشرطة ولم تهرب من الضابط الذي اعتقلها. في حين زعم الضابط بأن الساحوري كانت الشخص الوحيد الذي بقي في المنطقة المجاورة بعد أن رش رذاذ الفلفل، فبدأ في اعتقالها.

وقد تم القبض على 120 من المراسلين أو اعتقالهم خلال الاحتجاجات، ولكن في معظم الحالات، أسقط المدعون التهم. وقال خبراء قانونيون ومحامون إنّ القضية المعروضة على المحكمة نادرة في الولايات المتحدة.

وأندريا الساحوري، هي أمريكية فلسطينية،من مواليد فلينت بولاية ميشيغان. تخرجت من كلية الدراسات العليا للصحافة في جامعة كولومبيا في 2019. كما درست الثقافة الأمريكية والقضايا العربية في جامعة ميشيغان.