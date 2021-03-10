على طريقة ولي عهد السعودية: شاب مصري يقتل صديقه ويحرق جثته في الغردقة

الدبور – على طريقة ولي عهد السعودية في القتل والتي إنتشرت في العالم العربي. بعد قيام بن سلمان بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي وتقطيع جثته ومن ثم حرقها لإخفاء معالم الجريمة التي شاهدها العالم كله وكأنها تبث على الهواء مباشرة.

أقدم شاب مصري على قتل صديقه بنفس الطريقة. حيث بعد قتله صديقه قام بحرق جثته وإلقائها في منطقة جبلية بمدينة الغردقة. في محاولة لإخفاء جريمته بنفس طريقة بن سلمان الغبية.

وتلقت الأجهزة الأمنية بلاغا يفيد بالعثور على جثة محروقة ومجهولة بمنطقة النجدة بالغردقة. قبل أن يتبين أنها لشاب مفقود منذ أيام، وكشف الطب الشرعي أن سبب الوفاة الضرب والخنق.

وكشفت التحقيقات أن مرتكب الواقعة صديق المجني عليه. وذلك للاستيلاء على هاتفه فضلا عن وجود خلافات مالية كبيرة بينهما فقرر التخلص منه.

وتمكنت الشرطة من ضبط المتهم. الذي اعترف بارتكاب الجريمة بعد استدراجه إلى منطقة جبلية وأجهز عليه ثم حرق الجثة لإخفاء معالم الجريمة. واستولى على هاتفه المحمول وترك الجثة في منطقة جبلية.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإنهاء إجراءات تصريح الدفن وتسليم الجثة لأسرة المجني عليه التي قامت بدفنه. فيما باشرت النيابة العامة التحقيقات.

طريقة ولي عهد السعودية بالقتل

يذكر أن ولي عهد السعودية هو أول من إخترع طريقة التخلص من المعارضين أو الذين بينك وبينهم خلاف ما بهذه الطريقة البشعة. حيث قام باستدراج الصحافي السعودي المغدور جمال خاشقجي إلى مقر قنصلية بلاده في إسطنبول.

ومن ثم تم خنقا بوضع كيس على رأسه وبعدها تم تقطيع جثته في مقر القنصلية تحت أصوات الموسيقى كما كشفت التحقيقات في تركيا. وبعدها تم نقل جثته بشنط كبيرة إلى منزل القنصل السعودي الذي حضر فرن كبير في حديقة منزله وتم حرق جثة المغدور بها باستخدام مواد كيميائية أذابت الجثة بشكل كامل.

وهو ما قام به الشاب المصري مع صديقه عندما إستدرجه لمكان خالي وقام بخنقه ومن ثم حرقه حسب الإمكانيات المتوفرة له. وتكررت هذه الطريقة في أكثر من بلد ومكان من السعودية إلى الوطن العربي بشكل عام.