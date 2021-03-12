شاهد بالفيديو: محمد رمضان يتعرض لإصابة خطيرة أثناء التصوير

الدبور – تعرض الفنان المصري محمد رمضان، لإصابة خطيرة في ظهره خلال تصويره أحد المشاهد بمسلسله الدرامي الجديد “موسى” المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل.

ونشر رمضان، عبر حسابه على موقع “إنستغرام”، فيديو يوضح حجم الإصابة التي تعرض لها. وعلق: “الحمد لله، وقدر الله وما شاء فعل.. إصابتي كانت شديدة أثناء تصوير النهاردة، ولكن الحمد لله.. الأهم أن الشغل يوصلكم حقيقي وكله في حبكم يهون..ثقة في الله نجاح دائماً وأبداً.. رمضان يجمعنا”.

وظهر في الفيديو جروح وحروق في ظهر محمد رمضان، نتيجة المشهد الذي كان يصوره بالمسلسل، وتواجد أحد الأطباء لإسعافه بعد الحادث.

محمد رمضان وإنتقادات شديدة

وكان محمد رمضان تعرّض مؤخرا للانتقاد مجدداً بسبب صورة نشرها عبر حسابه الخاص على “إنستغرام”. وظهر فيها وهو يقف عاري الصدر واضعاً النقود تحت حزام سرواله. مما دفع الكثير من المتابعين إلى مهاجمته، متهمين إياه بالمبالغة في استعراض ثروته وبعدم مراعاة مشاعر الآخرين، فيما وصفه بعضهم بحديث النعمة.