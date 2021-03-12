شاهد صرخة مواطن سعودي بوجه ولي عهد السعودية يصرف الأموال على الدعارة ويستحقر شعبه؟!

الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو صرخة مواطن سعودي بوجه ولي عهد السعودية بن سلمان. وسأله لماذا تعاملنا بكل هذه الحقارة؟ لماذا تستحقرنا؟ وجاءت صرخة المواطن التي خرجت بألم وحسرة للحال الذي وصل له الشعب في العظمى.

ونشرت عدة حسابات مقطع الفيديو لشاب سعودي يوجه رسالة قوية لولي عهد السعودية. ويختصر بمقطع بسيط حال الشعب في السعودية وكيف يعاملهم بن سلمان بإستحقار.

بحيث كل من يختلف معه أو لا يوافقه الرأي يدوس عليه كأنه حشرة ويمضي ولعل ما فعله مع الصحافي السعودي جمال خاشقجي لأكبر مثال ودليل. ولعل معتقلات بن سلمان لتشهد على مدى إستحقاره لأبناء شعبه.

وقال الشاب السعودي منتقدا قوانين قمع الحريات، إنه لا يمانع وقال ما عليه بس عطنا فلوس.. أريد أكل بس أريد آكل.. نبي نعيش.. نريد أن نعيش فقط.

وأضاف هناك سؤال أنت ليش تعاملنا بهذا الشكل؟ لماذا تعاملنا كأننا حشرات؟ اللي يمشي وما يعجبك تضربه بالحذاء. تعاملنا معاملة نملة. وأنهى حديثه أقلك ماشي عاملنا كالنمل نحن نمل ولكين أين السكر؟

وعلقت صفحة كشكول سياسي على مقطع الفيديو الذي لسعه الدبور بقولها ما نصه: “مواطن يلخص ماوصل له الحال بعهد مبس_جلاد_النساء. بسبب خنوع وسكوت الشعب عاطلين + الراتب_مايكفي_الحاجة =الشعب_يريد_إسقاط_النظام_السعودي. منت مقتنع بازالة النظام طيب انتزع_حقك من المؤمنين بالملكية الدستورية؟ مع رفضنا لها لكن لو طالبت بها وتحركت من أجلها بندعمك”.

مواطن يلخص ماوصل له الحال بعهد #مبس_جلاد_النساء بسبب خنوع وسكوت الشعب #عاطلين + #الراتب_مايكفي_الحاجة =#الشعب_يريد_إسقاط_النظام_السعودي منت مقتنع بازالة النظام طيب #انتزع_حقك من المؤمنين بالملكية الدستورية؟مع رفضنا لها لكن لو طالبت بها وتحركت من أجلها بندعمك pic.twitter.com/cB57UNULXb — كشكول ( سياسي) (@David62575607) March 13, 2021

وعلقت الفارسة السعودية علياء أبوتايه الحويطي على مقطع الفيديو بقولها كما لسع الدبور ما نصه: “احنا النمل فين السكر”. ياوجع القلب لحال رجال بلاد الحرمين أغنى دول المحيط على الإطلاق. يصرف بن سلمان ملياراته على سقط المتاع وشهواته وشركات الافلام الإباحيه ويذل ابناء الحرمين. اللهم أرنا في سلمان وولده عجائب قدرتك،لن تنالو حقوقكم إلا ب الشعب_يريد_إسقاط_النظام_السعودي”

"احنا النمل فين السكر"،ياوجع القلب لحال رجال بلاد الحرمين أغنى دول المحيط على الإطلاق، يصرف بن سلمان ملياراته على سقط المتاع وشهواته وشركات الافلام الإباحيه،ويذل ابناء الحرمين،اللهم أرنا في سلمان وولده عجائب قدرتك،لن تنالو حقوقكم إلا ب #الشعب_يريد_إسقاط_النظام_السعودي https://t.co/zctpxLVL9b pic.twitter.com/lwYCfcOB1q — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) March 13, 2021

صرخة مواطن سعودي وإهتمام بن سلمان بالأباحية

وكانت قد كشفت تقارير أمريكية عن فضيحة مدوية لولي العهد محمد بن سلمان بعلاقة مشبوهة جمعته بممثلة إباحية أمريكية. وقال موقع “Holywood Reporter” إن بن سلمان اجتمع على “غداء عمل” بالممثلة الإباحية الأمريكية “Alexa Jago” في السعودية.

وذكر الموقع أن الممثلة الأمريكية أرادت التوسط لدى بن سلمان لتوفير دعم مالي لصديقها المنتج Joel Silver. وبحسب الموقع فإن بن سلمان وعد الممثلة الأمريكية بمبلغ مليار دولار.

والممثلة “Alexa Jago” التي استضافها بن سلمان في بلاد الحرمين، تجمع أموالها من خلال عملها بالأفلام الإباحية منذ سنوات.

وفي التفاصيل، ذكر موقع “Hollywood Reporter” أن بن سلمان التقاها وصديقها في يناير 2019 وأعطاهما 400 مليون دولار دفعة أولى من المليار دولار.

وتقول Jago إنها وصديقها تم نقلهما على متن طائرة خاصة إلى “مكان ما في الصحراء”، حيث هبطوا في مطار يبدو أنه غير مستخدم، ثم نقلا إلى فندق لا يبدو أنه يستقبل العديد من الضيوف.

وبحسب جاجو أخذها بن سلمان إلى اجتماع غذاء على طاولة منخفضة مكدسة بالطعام، حيث كانت المرأة الوحيدة الحاضرة.

وقالت “تحدث الأمير السعودي محاطًا بوزرائه، بإسهاب عن رؤيته لبلاده واهتمامه المفترض بالنهوض بحقوق المرأة” وفي نهاية المساء، قدم بن سلمان للممثلة الأمريكية وعدا بصرف لها مبلغا يصل إلى مليار دولار.

صرف أموال الشعب

ومؤخرا كشفت صحيفة “التايمز” البريطانية النقاب عن إهداء محمد بن سلمان ميغان جوقة ساسيكس زوجة الأمير هاري، مجوهرات ثمينة.

وقالت صحيفة “التايمز” إن ميغان ماركل تلقت مجوهرات هدية من بن سلمان أثناء مأدبة عشاء وأوضحت أن القرطيْن صممها محل “تشوبارد” في لندن وارتدتهما ميغان أثناء زيارة لفيجي مستعارة.

بدلا من القول إنها هدية من الأمير الذي توصل تقرير للمخابرات الأمريكية إلى أنه هو الذي أمر بقتل الصحافي جمال خاشقجي في اسطنبول عام 2018.

وقال المكتب الإعلامي في قصر كينسنغتون: إن القرطين المصممين على شكل ثريا واللذين ارتدتهما جوقة ساسكس في فيجي بعد ثلاثة أسابيع من قتل خاشقجي.

ونشرت صفحة خط البلدة السعودية المعارضة فيديو قصير يوضح علاقة ولي عهد السعودية بن سلمان بالإباحية منذ إنقلابه على عائلته وسيطرته على الحكم. وعدد مقطع الفيديو ما صرفه وما فعله وبس مع كل من يدعو للإباحية والشذوذ في العالم.

علاقة ابن سلمان بالاباحية👇 pic.twitter.com/YzoJ58EQUf — خط البلدة (@saudibus222) March 12, 2021