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شاهد أسلحة السلطان قابوس بن سعيد الشخصية وهذا المفضل له (صور)

صالة عرضعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
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الدبور – إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صورا جديد لبعض المقتنيات الشخصية للسلطان الراحل قابوس بن سعيد رحمه الله. وفي الصور التي لسعها الدبور من موقع تويتر تظهر بعض أسلحة التي كان يحتفظ بها السطان الراحل الذي لم يغب عن شعبه بالرغم من مرور أكثر من عام على وفاته.

كما يظهر خلال الصور قلائد وأوسمة كان السلطان العماني الراحل قد تقلدها خلال حياته وحكمه للسلطنة.

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء العمانيين مع الصور المتداولة. معلقين بردود يترحمون فيها على روح السلطان العماني قابوس بن سعيد.

حيث قال أحد المغردين معلقاً على الصور كما لسع الدبور ما نصه: “هو محفور في قلوبنا وفي ذاكرة التاريخ والحياة.. ما قدمه لا تسعه بسيطة ولا حيز. جزاه الله عنا خير ما جزا والد عن ولده وقائد عن شعبه”.

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بينما علق ناشط آخر على الصور منتقداً طريقة رص أسلحة السلطان قابوس. وقال: “الله يرحمه ويغفر له يارب ويسكنه فسيح جناته. نتمنى استبدال. البراغي المعلق عليها المسدسات بحاجة ثانيه أحلى وأرقى. حشا ما شيء غير براغي”.

ويشار إلى أنه في مارس من العام الماضي، وتنفيذا لتوجيهات السلطان هيثم بن طارق، والتي قضت بتسليم نسخة طبق الأصل من الرسالة. الموجهة من السلطان قابوس بن سعيد إلى مجلس العائلة المالكة عبر مجلس الدفاع، فقد عرض متحف قوات السلطان المسلحة النسخة في القاعة المخصصة لعرض المنجزات العسكرية. في عهد السلطان قابوس بن سعيد والتي ستكون متاحة للاطلاع عليها من قبل زائري المتحف بمعسكر بيت الفلج.

العقيد الركن فالح بن سيف المعمري مدير متحف قوات السلطان المسلحة، قال في تصريحات سابقة لصحيفة “أثير” المحلية، إن متحف. قوات السلطان المسلحة الذي افتتح في عهد السلطان قابوس بن سعيد، يشمل على عدد من القاعات التي تحكي تاريخ عمان عبر العصور المختلفة ووصولا إلى عهد السلطان قابوس.

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