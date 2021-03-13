ضاحي خلفان يدعو لتدويل مكة لأن السعودية عاجزة عن حمايتها ويثير ضجة واسعة

الدبور – ضاحي خلفان شرطي مرور دبي وكالعادة أثار الجدل من جديد بتصريحاته المتخبطة. ولكن هذه المرة جاءت ضد الحليف الأول للإمارات وهي السعودية. حيث طالب بتدويل مدينة مكة وحمايتها من المجتمع الإسلامي وحمايتها من الحوثي وإيران.

وبسلسلة تغريدات أعتبرها الكثير في السعودية إهانة للملكة وإتهام لها بانها غير قادرة على حماية مكة والمدينة. بعد أن طالب بتشكيل جيش من أهل السنة لمواجهة الحوثي الذي هدد بإحتلال مكة كما قال بتغريداته التي إستفزت النشطاء في السعودية.

وبما أن الإماراتي سعودي و السعودي إماراتي/. قال ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي في سلسلة تغريدات لسعها الدبور “أن إيران تسعى لهدم الكعبة واحتلال مكة ودعا “السنة” لحشد الجيوش والاستبسال في الدفاع عن المدينة المقدسة لدى المسلمين عموما في وجه ما وصفه بـ”المشروع الصفوي”.

وأضاف نائب رئيس شرطة دبي في تغريدة أخرى قائلا: “على الدول الاسلامية ان تعي حقيقة ان ايران تحرك الفئران لهدم الكعبة كما هدمت الفئران سد مأرب”، لافتا إلى أن سد مأرب لم يهدم في أيام بل استغرق الأمر مدة طويلة.

ودعا خلفان إلى جمع المقاتلين قائلا: “اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا اننا نفديها بالارواح يا اهل السنة..حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون”، حسب قوله.

اجمعوا مئات الآلاف من المقاتلين وأحيطوا بمكة من جميع الجهات واقسموا اننا نفديها بالارواح يا اهل السنة..حتى تعرف ايران من نكون وكيف نكون — ضاحي خلفان تميم (@Dhahi_Khalfan) March 14, 2021

وتابع شرطي مرور دبي قائلا “إن على الدول الإسلامية باستثناء إيران أن تنفذ “مناورة دفاع عن بيت الله” وأردف: “اظهروا لايران ان الارواح رخيصة ..عندما يكون هدفها احتلال مكة”، حسب قوله.

الأمر الذي إعتبره الكثير من النشطاء إنتقاصا من السعودية العظمى وإنها غير قادرة على حماية مكة المكرمة. وبل وكأن مكة خارج الأراضي السعودية وليست تحت حمايتها.

وعلق الناشط ناصر بن راشد النعيمي على تخبيصات خلفان بقوله: “#مكة_المكرمة مدينة مقدسة وقبلة المسلمين ، ولكنها في نفس الوقت جزأً من أراضي #السعودية، والمسؤولة عنها هي حكومة السعودية لا ضاحي خلفان ومن معه، هل هي دعوة لجعل #الحرمين_الشريفين خارج اطار اشراف #المملكة؟ظاهر هذه الدعوة منتصرة وباطنها مغشوش.”

وقال ناشط آخر أيضا ما نصه كما لسع الدبور: “والسعودية بنظرك عاجزة عن حماية مكة؟ أم هي دعوة من ضاحي خلفان لتدويل الحرمين؟”

والسعودية بنظرك عاجزة عن حماية مكة؟

أم هي دعوة من ضاحي خلفان لتدويل الحرمين؟ — عيسى الغفيلي (@issa033) March 14, 2021