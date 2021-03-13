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في سلطنة عمان يستدرج النساء عن طريق الشعوذة والسحر لينفذ رغباته الشيطانية

فيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
من الأرشيف لحظة القبض على ساحر في صنعاء
من الأرشيف لحظة القبض على ساحر في صنعاء
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الدبور – في سلطنة عمان ألقت قوات القبض على رجل يستخدم الشعوذة والسحر والضحك على الضعفاء من النساء. وذلك لإستدراجهن في مسقط للقيام بشهوته الحيوانية.

وقالت شرطة عُمان السلطانية عبر حسابها على “ تويتر“ يوم إنها تمكنت من القبض على شخص بتهمة ”استدراج النساء وممارسة الشعوذة عليهن. موهما إياهن بمقدرته على الشفاء“، مضيفة أنه كان ”يستدرج النساء لتحقيق رغباته“.

وأكدت الشرطة العمانية أنه تم تحويل المتهم للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية  بحقه.

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واستغل النصاب وبحث البعض عن أي سواء لأمراض جسدية أو ومشاكل عائليه. وأهم ضحاياها عن طريق إعلانات وهمية على وسائل التواصل الإجتماعي إنه قادر على الشفاء عن طريق القرآن والجن.

ولا يتعامل المشعوذ إلا مع النساء لإستدراجهن والإيقاع بهن لتنفيذ رغباته الحيوانية. ولكن إستطاعت قوات الامن من ملاحقته ومعرفة مقر إقامته وإلقاء القبض عليه.

وظاهرة الشعوذة وفك والعلاج بهذه الأمور. ظاهرة تحاربها سلطنة عمان منذ سنوات. ونجحت بالقضاء عليها بشكل كبير. إلا أن البعض مازال يحاول العمل بهذا المجال وإستغلال ضعف البعض وأمراض البعض وبحثهم عن أي أمل.

وقبل أشهر إنتشر فيديو للحظة القبض على ساحر في صنعاء اليمن. وأثار وقتها ضجة واسعه وغضب. حيث تحارب المجتمعات العربية هذه الظاهرة بكل قوة ولكنها لا زالت تنتشر ببعض المناطق العربية.

 

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