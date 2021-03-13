في سلطنة عمان يستدرج النساء عن طريق الشعوذة والسحر لينفذ رغباته الشيطانية

الدبور – في سلطنة عمان ألقت قوات الأمن القبض على رجل يستخدم الشعوذة والسحر والضحك على الضعفاء من النساء. وذلك لإستدراجهن في مسقط للقيام بشهوته الحيوانية.

وقالت شرطة عُمان السلطانية عبر حسابها على “ تويتر“ يوم السبت إنها تمكنت من القبض على شخص بتهمة ”استدراج النساء وممارسة الشعوذة عليهن. موهما إياهن بمقدرته على الشفاء“، مضيفة أنه كان ”يستدرج النساء لتحقيق رغباته“.

وأكدت الشرطة العمانية أنه تم تحويل المتهم للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية بحقه.

قيادة شرطة محافظة مسقط تُلقي القبض على شخص بتهمة استدراج النساء وممارسة الشعوذة عليهن موهمًا إياهُن بمقدرته على الشفاء حتى يتمكن منهُنَّ لتحقيق رغباته، والقضية قيد الإجراءات. #شرطة_عمان_السلطانية — شرطة عُمان السلطانية (@RoyalOmanPolice) March 13, 2021

واستغل النصاب جائحة كورونا وبحث البعض عن أي علاج سواء لأمراض جسدية أو سحر ومشاكل عائليه. وأهم ضحاياها عن طريق إعلانات وهمية على وسائل التواصل الإجتماعي إنه قادر على الشفاء عن طريق القرآن والجن.

ولا يتعامل المشعوذ إلا مع النساء لإستدراجهن والإيقاع بهن لتنفيذ رغباته الحيوانية. ولكن إستطاعت قوات الامن من ملاحقته ومعرفة مقر إقامته وإلقاء القبض عليه.

وظاهرة الشعوذة وفك السحر والعلاج بهذه الأمور. ظاهرة تحاربها سلطنة عمان منذ سنوات. ونجحت بالقضاء عليها بشكل كبير. إلا أن البعض مازال يحاول العمل بهذا المجال وإستغلال ضعف البعض وأمراض البعض وبحثهم عن أي أمل.

وقبل أشهر إنتشر فيديو للحظة القبض على ساحر في صنعاء اليمن. وأثار وقتها ضجة واسعه وغضب. حيث تحارب المجتمعات العربية هذه الظاهرة بكل قوة ولكنها لا زالت تنتشر ببعض المناطق العربية.