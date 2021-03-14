اعلامية كويتية تكشف تطورات الحالة الصحية للفنان إبراهيم الحربي بعد إصابته بكورونا

الدبور – كشفت إعلامية كويتية آخر التطورات للحالة الصحية للفنان المقيم في الكويت إبراهيم الحربي بعد إصابته بفيروس كورونا. الذي تردد إن حالته الصحية قد تدهورت ودخل العناية المركزة في المستشفى.

و حسمت الاعلامية الكويتية مي العيدان ما راج من أنباء متضاربة خلال الساعات الماضية حول تدهور الوضع الصحي للفنان السعودي المقيم في دولة الكويت . ودخوله العناية المركزة، بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وقالت مي العيدان في منشور لها عبر حسابها في موقع ”إنستغرام“، إنها أجرت اتصالاتها للاطمئنان على صحة إبراهيم الحربي وتأكدت أنه لم ينقل إلى العناية المركزة كما تردد.

وكتبت مي العيدان في منشورها قائلة: ”بعد اتصالي الشخصي ياجماعه بطلوا إشاعات حرام عليكم الفنان الكبير إبراهيم الحربي طيب وبخير وليس كما يقال ويشاع أنه في العناية المركزة كذب ولا تفزعون قلب أهله“.

وتابعت مي العيدان قائلة: ”الفنان إبراهيم الحربي بالفعل يرقد بمستشفى إبراهيم الحربي في مستشفى جابر الأحمد بعد إصابته بفايروس كورونا.. ادعوله في الشفاء بعد ما اطلعون إشاعات“.

وضجت حسابات إخبارية مرخصة من قبل وزارة الإعلام الكويتية خلال الساعات الماضية بأنباء متضاربة حول الوضع الصحي للفنان السعودي الكويتي. الذي قيل إنه نُقل إلى العناية المركزة بمستشفى جابر إثر معاناته من مضاعفات فيروس كورونا.

وكان الفنان الحربي قبل إصابته بالفيروس، يستعد لتصوير فيلم ”الكيلو 300″. وهو من تأليف بندر طلال السعيد، وإخراج ثامر العسلاوي. ويشاركه البطولة نخبة من النجوم كمرام البلوشي وعبدالله الخضر ومحمد الفيلكاوي ومحمد الصراف.