إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

بعد تأجيل زيارته أكثر من مرة لماذا منع نتنياهو وزير خارجيته من زيارة الإمارات

عش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
بعد تأجيل زيارته أكثر من مرة لماذا منع نتنياهو وزير خارجيته من زيارة الإمارات
بعد تأجيل زيارته أكثر من مرة لماذا منع نتنياهو وزير خارجيته من زيارة الإمارات
0

الدبور – حسب وسائل في دولة الإحتلال الإسرائيلي، منع دولة الإحتلال نتنياهو وزير خارجيته من زيارة الإمارات التي كانت مقررة اليوم الأثنين. ولكن لماذا تدخل نتنياهو في آخر لحظة ومنعه من القيام بهذه الزيارة؟

حيث قال مسؤولون إسرائيليون، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع وزير الخارجية غابي أشكنازي، من القيام بزيارة للإمارات كانت مقررة الإثنين.

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية (خاصة)، الأحد، أنه كان “من المقرّر أن يزور أشكنازي، الإثنين، العاصمة وإمارة دبي لافتتاح ممثليّتين إسرائيليّتين فيهما، قبل أن يحبط نتنياهو الزيارة”.

ونقلت القناة عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية قولها: إن “رئيس وزراء الإحتلال لم يرغب بأن يسافر أشكنازي قبله إلى الإمارات”.

إقرأ أيضا: ضاحي خلفان يدعو لتدويل مكة لأن السعودية عاجزة عن حمايتها ويثير ضجة واسعة

اقرأ أيضاً

ضاحي خلفان يدعو لتدويل مكة لأن السعودية عاجزة عن حمايتها ويثير ضجة واسعة

الإمارات بتتكلم عبري.. تعليم اللغة العبرية في الإمارات كلغة أساسية بعد الهندية

ضاحي خلفان كونان: بن سلمان قطع وحرق جثة خاشقجي عن طريق الخطأ خلال إعتقاله!

زيارات لم تتحق للإمارات التي تنتظر نتنياهو بحرارة

وسبق لرئيس وزراء الإحتلال أن أرجأ أكثر من مرة زيارته إلى أبوظبي. جراء القيود التي كانت مفروضة في إسرائيل بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

والخميس، أعلن نتنياهو، أن إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى الإمارات كان بسبب “سوء تفاهم” مع المملكة الأردنية.

وأضاف في بيان، صدر عن مكتبه: “لم تكن الزيارة ممكنة بسبب صعوبات في تنسيق الرحلات الجوية. وسوء التفاهم بسبب حادثة وقعت الأربعاء، في الحرم القدسي”.

وبدوره، قال وزير الخارجية الأردني . إن “ الحسين بن عبد الله، ألغى زيارة دينية كانت مقررة للمسجد ، بعد أن حاولت إسرائيل فرض إجراءات غير مقبولة على برنامجه”. دون تفاصيل.

وتوصلت الإمارات ودولة الإحتلال في 13 أغسطس/آب 2020. إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه رسميا منتصف سبتمبر/أيلول 2020 في .

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
لسعات

ضاحي خلفان يدعو لتدويل مكة لأن السعودية عاجزة عن حمايتها ويثير ضجة واسعة

لسعات

الإمارات بتتكلم عبري.. تعليم اللغة العبرية في الإمارات كلغة أساسية بعد الهندية

عش الدبابير

ضاحي خلفان كونان: بن سلمان قطع وحرق جثة خاشقجي عن طريق الخطأ خلال إعتقاله!

عش الدبابير

الشاهين العماني: إنهيار دبي.. تعيد تنظيم أقدم مهنة بالتاريخ “الدعارة” لتنقذ الإقتصاد

لسعات

الملكة نور تعلق على فضيحة بن راشد وتسأل أين الأميرة المفقودة الشيخة شمسة (فيديو)

عش الدبابير

ولي عهد أبوظبي يستجدي نتنياهو أن يسمح لوفد إسرائيلي المشاركة في معرض أمني في دبي

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد