بعد تأجيل زيارته أكثر من مرة لماذا منع نتنياهو وزير خارجيته من زيارة الإمارات

الدبور – حسب وسائل إعلامية في دولة الإحتلال الإسرائيلي، منع رئيس وزراء دولة الإحتلال نتنياهو وزير خارجيته من زيارة الإمارات التي كانت مقررة اليوم الأثنين. ولكن لماذا تدخل نتنياهو في آخر لحظة ومنعه من القيام بهذه الزيارة؟

حيث قال مسؤولون إسرائيليون، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، منع وزير الخارجية غابي أشكنازي، من القيام بزيارة للإمارات كانت مقررة الإثنين.

وذكرت القناة “12” الإسرائيلية (خاصة)، الأحد، أنه كان “من المقرّر أن يزور أشكنازي، الإثنين، العاصمة أبوظبي وإمارة دبي لافتتاح ممثليّتين إسرائيليّتين فيهما، قبل أن يحبط نتنياهو الزيارة”.

ونقلت القناة عن مصادر في الحكومة الإسرائيلية قولها: إن “رئيس وزراء الإحتلال لم يرغب بأن يسافر أشكنازي قبله إلى الإمارات”.

زيارات لم تتحق للإمارات التي تنتظر نتنياهو بحرارة

وسبق لرئيس وزراء الإحتلال أن أرجأ أكثر من مرة زيارته إلى أبوظبي. جراء القيود التي كانت مفروضة في إسرائيل بسبب انتشار فيروس “كورونا”.

والخميس، أعلن نتنياهو، أن إلغاء زيارته التي كانت مقررة إلى الإمارات كان بسبب “سوء تفاهم” مع المملكة الأردنية.

وأضاف في بيان، صدر عن مكتبه: “لم تكن الزيارة ممكنة بسبب صعوبات في تنسيق الرحلات الجوية. وسوء التفاهم بسبب حادثة وقعت الأربعاء، في الحرم القدسي”.

وبدوره، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي. إن “ولي العهد الحسين بن عبد الله، ألغى زيارة دينية كانت مقررة للمسجد الأقصى، بعد أن حاولت إسرائيل فرض إجراءات غير مقبولة على برنامجه”. دون تفاصيل.

وتوصلت الإمارات ودولة الإحتلال في 13 أغسطس/آب 2020. إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما تم توقيعه رسميا منتصف سبتمبر/أيلول 2020 في البيت الأبيض.