نتنياهو مستغرب من كرم بن زايد مع الإحتلال قدم “عربون” محبة بقيمة 12 مليون دولار

الدبور – قال نتنياهو مستغربا كرم بن زايد أن ولي عهد أبوظبي وكعربون محبة منه لدولة الإحتلال. قد تطوع بدون طلب بإستثمار 12 مليون دولار منه شخصيا في دولة الإحتلال. هذا بالإضافة لاستثمار صندوق الإمارات 10 مليارات أيضا تطوعا بدون طلب، الذي تم الإعلان عنه من قبل.

جاء ذلك التصريح من رئيس وزراء دولة الإحتلال خلال مقابلة أجرتها إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل)، مع نتنياهو.

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ولي عهد أبوظبي أبلغه بأنه “يريد أن يكون شريكا في مشاريع من شأنها تعزيز اقتصاد إسرائيل بعد (جائحة) كورونا”.

ولم يصدر أي تعليق إماراتي رسمي حول تصريحات نتنياهو كالعادة. فيما إستغرب نتنياهو كرم بن زايد التطوعي والذي يقدم من تلقاء نفسه بدون أي طلب من أي جهة في دولة الإحتلال. وقال ربما لأنه يثق في دولتنا وإقتصادها القوي وقوتها العسكرية.

كرم بن زايد من طرف واحد

وألغى نتنياهو أول زيارة رسمية له الخميس للإمارات، على خلفية “صعوبات طرأت على تنسيق مرور رحلته عبر الأجواء الأردنية”، وفق وسائل إعلام عبرية.

وعقب إلغاء الزيارة. أعلنت الإمارات، الخميس إطلاق صندوق بقيمة 10 مليارات دولار للاستثمار في إسرائيل، وفق بيان أوردته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

وتم الإعلان عن الصندوق عقب مكالمة هاتفية جرت بين بن زايد ونتنياهو في اليوم ذاته.

ومنتصف سبتمبر/ أيلول 2020. وقعت الإمارات وإسرائيل اتفاق تطبيع كامل للعلاقات بينهما تبعه عشرات الاتفاقيات في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية والتكنولوجية والصحية والمصرفية.