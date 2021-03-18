الفنانة البحرينية حلا الترك كما فعل ملكها مع شعبه تسجن والدتها في يوم الأم (فيديو)

الدبور – كما فعل ملكها مع شعبه، سجنت الفنانة البحرينية حلا الترك والدتها في حدث أثار ضجة واسعة على مواقع التواصل الإجتماعي. حيث قصة البحرينية حلا الترك مع والدتها مازالت مشتعلة منذ فترة طويلة وحديث الإعلام ورواد وسائل التواصل.

فقد حصلت الفنانة البحرينية حلا الترك على حكم قضائي بسجن والدتها لمدة عام، بعد أن اتهمتها بسرقة أموالها.

وقضت محكمة بحرينية بالحكم على منى السابر، والدة الفنانة حلا الترك، بالسجن لمدة عام. وذلك بعد أن قاضتها ابنتها بتهمة تبديد مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني (531 ألف دولار أمريكي تقريبا).

واتهمت الفنانة، البالغة من العمر 19 عاما، والدتها بتبديد المبلغ المالي خلال الأعوام الماضية التي كانت فيها طفلة تحت حضانة والدتها المطلقة من المنتج البحريني محمد الترك.

وتقول الأم إن ابنتها كانت تعلم بإنفاقها هذه الأموال التي اضطرت لإنفاقها لأنها لم تحصل على نفقتها الشرعية من طليقها لأكثر من عام ونصف.

وأشارت إلى أن الحكم نهائي، ولا مجال للاعتراض عليه سوى بتقديم التماس. مشيرة إلى أنها ستطلب بحكم بديل؛ لأنها لا تزال حاضنة لطفل في المدرسة، ويحتاج إلى رعايتها. وعبرت السابر عن صدمتها. لأنها “كانت تنتظر حكما مختلفا عما صدر”، موضحة أن سبب ذلك الحكم يعود إلى شهادة ابنتها حلا ضدها في المحكمة.

وأضافت: “كنت أتمنى من ابنتي أن تقف وقفة حق. وأقول لها شكرا حلا على الهدية التي أهديتني إياها بعيد الأم. وعندما تتزوجين وتنجبين أولادا ستعرفين قيمة الأم، أقول لك يا حلا؛ شكرا كثيرا”.