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مأساة وفاة طفلة كويتية في الحمام واتهام خادمة إثيوبية بقتلها

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بواسطة وطن الدبور
غرق طفلة كويتية
غرق طفلة كويتية.. صورة من الأرشيف
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الدبور – أفاقت الكويت على مأساة وفاة كويتية غرقا في الحمام في حوض بلاستيكي بعمق 60 سنتيمترا. في حمام منزل أسرتها الكائن بمنطقة العدان بمحافظة الكبير. كما إدعت الخادمة الأثيوبية التي حملتها لأهلها وقالت لقد غرقت في الحمام.

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ونقلت ”الأنباء“ الكويتية المحلية عن مصدر أمني قوله إن والد الطفلة ذكر بإفادته ”أن خادمته الإثيوبية قدمت إلى الصالة وهي تحمل الطفلة بيدها. وأبلغته أنها وجدتها غارقة في (سطل). فقام على الفور بإسعافها إلى مستوصف المنطقة وهناك أخضعت لمحاولات إنعاش دون جدوى“.

وأوضح المصدر أن والد الطفلة ”اتهم الخادمة الإثيوبية بأنها وراء وفاة ابنته. وتم على إثر هذا الاتهام التحفظ عليها للتحقيق معها والتأكد إن كانت الوفاة بفعل الخادمة أم لا“.

وبحسب التحقيقات الأولية مع الخادمة، فقد ذكرت ”أنها تركت (السطل) داخل الحمام حتى زحفت إليه الطفلة وقفزت إلى داخله، زاعمة أنها وجدتها بوضعية مقلوبة“.

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وأوضح المصدر ”أن هناك ترجيحات بعدم صحة أقوال الخادمة. حيث إن رجال المباحث عاينوا الحمام ووضعية السطل الذي وُجد بشكل صحيح، بخلاف رواية الخادمة التي تستوجب تحركه من مكانه وسقوطه على جانبه“.

ورغم الشك برواية الخادمة، فقد أكد المصدر ”أن وجود السطل بوضعيته الصحيحة ليس دليلاً قاطعا على تورطها. وسيتم الكشف عن ملابسات الحادث عقب التحقيق“.

رواية أخرى وفاة طفلة كويتية

وأوردت صحيفة ”الراي“ تفاصيل مخالفة بشأن الحادثة واتهام الخادمة. حيث قالت نقلاً عن مصدر أمني ”إن رجال المباحث توجهوا الى المنزل وعاينوا المكان ولم يكن فيه سوى وعاء بلاستيكي بعمق 60 سم. وعلى الفور تحفظوا على الخادمة وأخضعوها للتحقيق ولم يتبين لهم تورطها بالأمر. حيث اتضح أن الطفلة غرقت في الوعاء البلاستيكي“.

وأشار المصدر إلى أنه ”تم إخلاء سبيل الخادمة وسجلت القضية ( ووفاة) وأحيلت جثتها إلى الطب الشرعي“.

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