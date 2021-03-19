إخبارية سياسية - لاسعة - لاذعة - حاقدة - غير محايدة

مريم حسين لقنت البحرينية حلا الترك درسا لن تنساه بسبب سجن أمها (فيديو)

فيديوفيديوعش الدبابير
بواسطة وطن الدبور
مريم حسين لقنت حلا الترك درسا لن تنساه
0

الدبور – لقنت الفنانة المغربية الفنانة البحرينية درسا لن تنساه طول العمر بعد سجنها والدتها بسبب مبلغ مالي بسيط إدعت الترك أن أمها سرقته من حسابها عندما كانت وصية عليها وهي تحت السن القانوني.

حيث قررت الممثلة المغربية مريم حسين التكفل بدفع المبلغ المترتب على منى السابر، والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، لإنقاذها من السجن.

وظهرت ”مريم حسين“ برفقة والدتها في مقطع فيديو بثته عبر تطبيق ”سناب شاب“. قالت فيه:“رسالة إلى الأم منى.. أنا وأمي موجودتان، وحاولنا إيجاد رقمك.. والوالدة تبغي تتكفل بكل شيء. سواء 200 ألف درهم، أو 300 أو أي شيء.. أمي ستتكفل بمصاريف المحكمة عشان لا تتبهدلين في السجن“.

ولم تكتفِ ”مريم حسين“ بإعلان تكفلها بمبلغ منى السابر، بل أيضًا لقنت حلا الترك درسًا قاسيًا، في محادثة دارت بينها وبين والدتها في المقطع.

وقالت مريم لوالدتها:“كلنا نعرف ما معنى الأم.. كلنا نعرف أن تحت أقدام الأمهات.. ماما حبيبتي كم مرة أخذتي فلوسًا من حساباتي.. وهل في يوم من الأيام جيت حاسبتك“. فردت عليها والدتها:“أنا عندي شيك على بياض لحد الآن، والله العظيم“.

اقرأ أيضاً

البحرين في ورطة كبيرة مع بريطانيا بسبب قمع المعارضين وتعذيبهم

الفنانة البحرينية حلا الترك كما فعل ملكها مع شعبه تسجن والدتها في يوم الأم (فيديو)

شاهين السليطي حول مستشار ملك البحرين إلى مسخرة بعد تهجمه على قطر و المصالحة

إقرأ أيضا: الفنانة البحرينية حلا الترك كما فعل ملكها مع شعبه تسجن والدتها في يوم الأم (فيديو)

وأضافت:“لا حول ولا قوة إلا بالله. عمر البنت ما تقول أعطيت أمي.. لأن الأم أعطتك كل شيء، وحملت فيك، وربّتك.. أنا نوقف ماما في المحكمة على 200 ألف.. يا ويلي.. أعطينا بالملايين ولا قلنا ليش… وكل ما تعطين ربك يجيبلك عيالك ويعطونك.. كلك ملك أمك“.

وتابعت الممثلة المغربية:“أنا ما أعرف شنو الظروف… والقاضي ما يعرف أنه أمك، ثم أمك، ثم أمك. مهما أخدت منك ومهما سوت فيك.. هذه ما أعتبرها ابنة.. ودون رضا الأم أنتِ ما تسوين أي شيء.. أنا خايفة عليها شو رح يصير فيها“.

وكانت محكمة بحرينية قررت حبس منى السابر، طليقة المنتج البحريني الترك، سنة مع النفاذ. وذلك في القضية الدائرة بينها وبين ابنتها حلا الترك، بشأن مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني.

وبثت ”السابر“، مقطع فيديو عبر حسابها على موقع ”إنستغرام“. أكدت فيه أن“ صدر بشكل نهائي ولا بد من تنفيذه“.

وأشارت إلى أنه“ليس أمامها سوى تقديم التماس للمحكمة لتغيير الحكم. وأنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية، ولكنها ستأخذ فترة من الوقت بسبب عمل المحاكم عن بعد“.

قد يعجبك

قد يعجبك ايضا
لسعات

البحرين في ورطة كبيرة مع بريطانيا بسبب قمع المعارضين وتعذيبهم

فيديو

الفنانة البحرينية حلا الترك كما فعل ملكها مع شعبه تسجن والدتها في يوم الأم (فيديو)

عش الدبابير

شاهين السليطي حول مستشار ملك البحرين إلى مسخرة بعد تهجمه على قطر و المصالحة

الصورة أحلى

فنان كويتي يهاجم الفنانة حلا الترك ويوجه لها رسالة شديدة اللهجة – شاهد

عش الدبابير

شيخ قطري عن هرولة الإمارات و البحرين للتطبيع مع الإحتلال: “لو كانوا يعقلون”!

لسعات

الكويتي عبد الله النفيسي يكشف عن ما يجري خلف كواليس تطبيع الإمارات (فيديو)

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

يستخدم هذا الموقع ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. سنفترض أنك موافق على ذلك ، ولكن يمكنك إلغاء الاشتراك إذا كنت ترغب في ذلك. قبول قراءة المزيد